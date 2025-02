Apple Watch-speaker werkt niet goed? Dit kun je doen

Werkt de speaker van je Apple Watch niet goed of klinkt het geluid vervormd en blikkerig? In dit artikel leggen we uit hoe je het probleem kunt oplossen met eenvoudige schoonmaak- en softwarematige stappen.

Zo verhelp je problemen met de Apple Watch-speaker

Heb je last van een krakende, vervormde of nauwelijks hoorbare speaker op je Apple Watch? Vooral bij de Apple Watch Series 10 zijn er problemen met het volume van de luidspreker. In dit artikel leggen we uit hoe je de speaker kunt schoonmaken en welke softwarematige stappen je kunt proberen om het probleem op te lossen.

Controleer en reinig je Apple Watch

Voordat je naar software-oplossingen kijkt, is het slim om eerst te controleren of vuil of water de oorzaak is van het probleem. Een verstopte of natte speaker kan ervoor zorgen dat het geluid zachter of vervormd klinkt. Dit kun je eenvoudig zelf testen en oplossen met de volgende stappen.

Controleer op vuil of water

Vuil en stof kunnen de speakeropening verstoppen, waardoor het geluid gedempt klinkt. Controleer of er zichtbare verstoppingen zijn, zoals stofdeeltjes of opgedroogde vloeistoffen. In de afbeelding hieronder zie waar de microfonen (1) en speakers (2) op verschillende Apple Watch-modellen zitten.

Maak de speakeropening schoon

Spoel je Apple Watch (zonder leren of metalen bandje) voorzichtig af onder lauw, stromend water; Gebruik geen schoonmaakmiddelen of perslucht, dit kan schade veroorzaken; Bij de Apple Watch Series 10 kun je een zachte borstel gebruiken om vuil voorzichtig te verwijderen.

Droog je Apple Watch goed

Plaats de Apple Watch met de speaker naar beneden op een pluisvrije doek.

Laat hem een nacht opladen om eventuele vochtresten sneller te laten verdampen.

Gebruik geen warmtebronnen zoals een föhn, perslucht of scherpe voorwerpen om het droogproces te versnellen. Dit kan de interne componenten beschadigen.

Als de speaker na deze stappen nog steeds niet goed werkt, kan er een softwarematig probleem zijn. In dat geval kun je onderstaande oplossingen proberen.

Softwarematige oplossingen

Soms is het probleem niet fysiek, maar wordt het veroorzaakt door een softwarefout of verkeerde instellingen. Een update kan een bug oplossen, of een simpele herstart kan ervoor zorgen dat de speaker weer normaal functioneert. Doorloop de volgende stappen om softwarematige oorzaken uit te sluiten.

Update je Apple Watch

Sommige problemen kunnen door een software-update worden opgelost. Controleer of je Apple Watch en iPhone de nieuwste updates hebben. Apple brengt regelmatig updates uit met bugfixes die mogelijk invloed hebben op het geluid van de speaker.

Start je Apple Watch opnieuw op

Houd de zijknop ingedrukt en schuif naar ‘Zet uit’.

Zet de Apple Watch daarna weer aan door de zijknop opnieuw in te drukken.

Controleer je instellingen

Open het Bedieningspaneel op je Apple Watch.

Controleer of de stille modus of Niet storen is ingeschakeld en zet deze uit.

Ga naar ‘Instellingen>Horen en voelen’ en controleer of het volume op een acceptabel niveau staat.

Koppel je Apple Watch los en verbind opnieuw

Open de Watch-app op je iPhone en tik op ‘Mijn Watch’.

Tik op je Apple Watch en kies ‘Koppel Apple Watch los’.

Koppel je Apple Watch opnieuw en controleer of de speaker nu goed werkt.

Speaker nog steeds niet goed?

Als je alle bovenstaande stappen hebt geprobeerd en de speaker van je Apple Watch nog steeds niet goed werkt, kan er sprake zijn van een hardwareprobleem. In dat geval kun je het beste contact opnemen met Apple Support of een afspraak maken bij een erkend servicepunt. Apple heeft nog niet officieel gereageerd op de klachten, maar we verwachten dat er snel een update komt. Houd iPhoned in de gaten voor nog meer tips rondom Apple-producten.