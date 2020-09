Gelijktijdig met de Apple Watch Series 6 en Apple Watch SE introduceerde Apple ook twee nieuwe bandjes: het Solobandje en het Gevlochten Solobandje. Deze nieuwe ontwerpen hebben geen gesp of andere sluiting en moet je daarom precies op maat bestellen. Zo vind je jouw ideale bandjesmaat.

Lees verder na de advertentie.

Zo vind je jouw maat voor het nieuwe Apple Watch-Solobandje

De twee Solo-bandjes zijn in negen bandmaten verkrijgbaar. Apple biedt online een printbare tool aan die je kunt gebruiken om jouw ideale grootte te vinden. Wel zo handig, want zo voorkom je het gedoe rondom ruilen of retourneren.

De tool van Apple is de gemakkelijkste manier om te controleren wat jouw ideale bandjesmaat is. Zo gebruik je Apples printbare ‘bandjeshulp’:

Selecteer op de bestelpagina van Apple de optie Solobandje of Gevlochten Solobandje; Kies welke kastgrootte je wil (40mm/44mm) en tik op “Meet welke maat bandje je nodig hebt” ; Selecteer “Download het voorbeeld”; Zorg ervoor dat de pagina in je printeropties is ingesteld op 100 procent. Houd er daarnaast rekening mee dat de pagina ook niet-passend is geschaald, want alleen zo krijgt de printversie de juiste verhoudingen. Check? Druk dan op ‘Afdrukken’; Knip het geprinte bandje uit en wikkel het papieren hulpmiddel strak om je pols en plak deze eventueel vast; Zorg ervoor dat het papieren bandje goed strak zit en niet te veel beweegt; De pijltjes op de ‘wijzerplaat’ wijzen nu naar een getal: dat is jouw persoonlijke bandmaat; Als de pijlen een streepje aanwijzen, precies tussen twee getallen in, dan kies je het laagste getal; Als het goed is heb je nu de juiste maat gevonden.

Geen printer of inkt in huis? Zo kun je alsnog meten

Heeft je printer even geen inkt? Of heb je überhaupt geen printer? Geen zorgen: er is nog een andere manier om jouw ideale Solo-bandmaat te vinden:

Pak er een meetlint bij en wikkel deze strak om je pols; Noteer de afmeting en selecteer op de bestelpagina van Apple de optie “Solobandje” of “Gevlochten Solobandje”; Kies “Meet welke maat bandje je nodig hebt” en tik op “Voorwerp uit je huis”; Selecteer “Klaar. En nu?” en voer de maat in die je hebt genoteerd. Wees hierbij precies en maak gebruik van een decimaalgetal; Tik op “Bepaal de juiste maat voor je bandje”; Nu verschijnt de voor jou meest geschikte maat in beeld.

Heb je geen meetlint in huis? Knip dan een dunne strook van ongeveer een halve centimeter breed uit. Wikkel deze strak om je pols en markeer de plek waar de uiteinden overlappen. Meet daarna nauwkeurig met een liniaal de afstand tussen het uiteinde en de markering. Vul dit getal in bij stap 5 van bovenstaand stappenplan.

Toch nog, ondanks al je inzet, de verkeerde maat gekozen? Geen zorgen. Apple staat nu toe om enkel het bandje te retourneren. Eerst was dit niet mogelijk en moesten gebruikers het gehele horloge retourneren, wat veel verontwaardiging opriep.

De Apple Watch Series 6 is de opvolger van de Series 5. De Apple-smartwatch zit boordevol unieke gezondheidsfuncties, waaronder een saturatiemeter om de zuurstofwaarde in je bloed te meten. Gelijktijdig met de Series 6 heeft Apple ook een geheel nieuw, goedkoper horloge onthuld: de Apple Watch SE. Tussen deze twee kersverse slimme horloges is het nog best lastig kiezen, wij zette de belangrijkste verschillen tussen de Apple Watch Series 6 en SE voor je op een rijtje.

Lees hier meer over de Apple Watch