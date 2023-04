Apple Watch snelladen: dit moet je weten

Dankzij het nieuwe snelladen heb je je Apple Watch in een mum van tijd opgeladen. Maar dit werkt niet met elke Watch en ook niet met alle opladers. iPhoned legt je alles uit wat je moet weten.

Snelladen Apple Watch: deze modellen ondersteunen het

De Apple Watch is wellicht het Apple-apparaat dat je het vaakst moet opladen. Je draagt hem de hele dag en de accu is niet enorm groot. Des te belangrijker dus dat dat opladen vlot gaat. Daarom heeft de Apple Watch recent ondersteuning voor snelladen gekregen. Hiermee laadt je het slimme horloge binnen een driekwartier op van 0 naar 80%.

Zoals we al zeiden is dit een vrij recente toevoeging voor de Apple Watch. Daarom bieden alleen de nieuwste modellen ondersteuning voor snelladen. Hieronder hebben we Apple Watch-modellen met snelladen op een rij gezet.

Wat heb je nodig voor snelladen van je Apple Watch

Een geschikte kabel

In de doos van de hiervoor genoemde Apple Watch-modellen zit een magnetische snellader-naar-USB‑C-kabel. Het verschil met een ‘gewone’ Apple Watch-oplaadkabel is dat de rand van de behuizing van de ‘puck’ van aluminium is in plaats van plastic.

Uiteraard is het mogelijk om deze kabel ook los te kopen zodat je al je Watch-oplaadpunten in huis omtovert tot snellader. De kabel is het belangrijkste onderdeel om ervoor te zorgen dat het snelladen van je Apple Watch werkt. Koop je zo’n kabel van bijvoorbeeld Amazon, is het een goed idee om het modelnummer te checken. Dat moet A2515 zijn – alleen hiermee krijg je dus de aluminium puck én ondersteuning snelladen.

Een geschikte oplader

Het tweede onderdeel voor het snelladen van je Apple Watch is de oplader die je in het stopcontact steekt. Gelukkig zijn de eisen daarvoor wat lager dan voor de kabel. Apple zegt zelf dat elke usb-c-oplader met minimaal 5W en ondersteuning voor USB Power Delivery in staat is om je Apple Watch te snelladen. Dat zijn zo’n beetje alle opladers van tegenwoordig – dus je mag best voor een goedkoop model kiezen, bijvoorbeeld bij Bol.com.

Gek genoeg ondersteunen Apple’s eigen opladers, de MagSafe Duo en het magnetische oplaadstation, geen snelladen. Nee, ook niet met het grootste oplaadblok dat je hebt kunnen vinden. Waarschijnlijk ligt dat eraan dat deze opladers veel eerder zijn uitgekomen. Wat wel mogelijk is, is om het snellaadkabel van Apple in een dock van derden te stoppen.