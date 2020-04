Nu we zoveel mogelijk thuis blijven, is het lastig om de Activiteit-ringen van je Apple Watch te vullen. iPhoned geeft tips hoe je dat toch voor elkaar krijgt.

Apple Watch-ringen thuis vullen

Ben je veel onderweg, dan vul je ongemerkt al snel de drie Activiteit-ringen op je Apple Watch. Bijvoorbeeld heen en weer naar het treinstation reizen, trappen lopen enzovoort. Dan voldoet aan het eind van de dag mogelijk een korte wandeling of work-out om de ringen te sluiten.

Ben je aan huis gebonden, dan is dat een stuk lastiger. Zeker de groene Training-ring kan een flinke uitdaging zijn als je binnen zit. Toch zijn er genoeg mogelijkheden. We leggen uit hoe je eerlijk de ringen vult, maar ook hoe je eventueel een beetje kunt valsspelen.

Staan: de blauwe ring

Dit is de makkelijkste ring om te halen, want je moet gewoon regelmatig even een minuutje staan en lopen. Het wordt lastig als je te lang in bed blijft liggen, of uren achter elkaar achter de computer of televisie zit, maar er is geen reden waarom je niet minimaal twaalf keer per dag thuis kunt staan als je dat anders wel lukt.

Heb je er toch moeite mee? Zoek dan een extra reden om even een minuut te staan. Ruim elk uur iets op en leg het op de juiste plek neer, of maak een klein stukje van je huis schoon. Of doe bijvoorbeeld een korte reeks rekoefeningen om je lichaam soepel te houden.

Extra tip: probeer van je bureau of tafel een standing desk te maken met wat dozen of boeken!

Valsspelen: Je kunt je armen een minuut lang omhoog houden en wapperen.

Bewegen: de rode ring

Deze ring kun je op allerlei manieren vullen, zolang je maar beweegt. Dans tijdens het koken, ga aan de slag met een stofzuiger of dweil, speel met de kinderen enzovoort. Als je wat luier bent ingesteld, hoef je in principe enkel je arm te bewegen. Flink tandenpoetsen werkt dus ook om het laatste stukje van de ring dicht te maken.

Verlaag je doel: De Bewegen-ring is de enige ring waarvan jij het doel bepaalt. Zit je thuis vast, dan is het echt niet erg om dat doel wat te verlagen. Dan heb een meer realistisch aantal calorieën om naartoe te werken. Dat doe je door op je Apple Watch naar de Activiteit-app te gaan en de ringen ingedrukt te houden. Kies daarna voor ‘Wijzig bewegingsdoel’ en kies je nieuwe doel.

Training: de groene ring

De moeilijkste ring om te vullen tijdens quarantaine is toch wel de groene ring. Deze staat voor Training en vraagt om een verhoogde hartslag tijdens dertig minuten bewegen. De ring vult zich als je flink wandelt, maar dat werkt niet als je thuis zit.

Daar zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden voor. Je kunt bijvoorbeeld een cardio-apparaat aanschaffen zoals een hometrainer of crosstrainer, maar daar moet je zowel geld als ruimte voor hebben. Kijk daarom eens bij de Work-out-app voor inspiratie. Daar vind je onder andere ook yoga, dansen, pilates of tai chi. En als je een toch een betaalbaar en makkelijk op te bergen fitnessapparaat in huis wil halen, dan heb je genoeg aan een springtouw. Springtouwen is zelfs een losse work-out op de Apple Watch!

Valsspelen: Wil je de ring sluiten, maar niet van de bank komen? Dan kun je als work-out ‘andere’ kiezen. Dan vult je ring zonder dat je iets hoeft te doen.

Meer over de Activiteit-ringen

Nog in de war over de Activiteit-ringen? iPhoned legt uit hoe je de Activiteit-app van Apple gebruikt. Heb je meer motivatie nodig? Daag je vrienden dan uit voor een Activiteit-wedstrijd.