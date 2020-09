De Apple Watch is een handig apparaatje, maar heeft wel beperkte opslagruimte. We leggen uit hoe je checkt hoeveel ruimte je nog hebt, en hoe je opslagruimte vrijmaakt.

Opslagruimte vrijmaken op je Apple Watch: zo doe je dat

De hoeveelheid opslagruimte op je Apple Watch hangt af van welk model je hebt. De Apple Watch Series 5 heeft 32GB, maar zijn voorganger moet het met 16GB doen. De Apple Watch Series 3 (en ouder) heeft slechts 8GB, maar de 4G-versie van de Series 3 heeft net als de Series 4 16GB.

Dat lijkt misschien meer dan genoeg, maar het besturingssysteem van de Apple Watch neemt daar al een behoorlijk deel van in. watchOS neemt al zo’n 3GB in beslag. Verder zijn er nog systeembestanden die een behoorlijk deel van je opslagruimte opslokken.

De rest van de opslagruimte gebruik je voor watchOS-apps, foto’s of bijvoorbeeld het opslaan van muziek. Benieuwd hoeveel opslagruimte jouw Apple Watch aan boord heeft? Dat kun je heel gemakkelijk checken. Volg daarvoor de volgende stappen:

Open de Watch-app op je iPhone; Tik op ‘Algemeen’; Tik vervolgens op ‘Info’; Achter ‘Capaciteit’ zie je hoeveel vrij te gebruiken ruimte jouw Apple Watch in totaal heeft.

Zo bekijk je hoeveel opslagruimte je nog hebt

Zo’n 2 tot 3GB wordt in beslag genomen door watchOS. Daarnaast kun je nog behoorlijk wat ruimte volmaken aan apps, muziek, foto’s en meer.

De meeste watchOS-apps nemen niet veel ruimte in. Toch zijn er wel apps die meer ruimte opeisen, zoals de Foto’s-app. Je kunt heel gemakkelijk via je iPhone zien of je nog wat vrije opslagruimte hebt. Dat werkt als volgt.

Open de Watch-app op je iPhone en ga naar het tabblad ‘Mijn Watch’; Kies ‘Algemeen’; Tik vervolgens op ‘Gebruik’.

Bovenaan het scherm zie je hoeveel opslagruimte er in gebruik is, en hoeveel vrije ruimte je nog over hebt. Ook zie je hier een overzicht van apps die op je Watch staan, en hoeveel geheugen elke app inneemt.

Opslagruimte vrijmaken op je Apple Watch

Is je opslagruimte (bijna) vol? Dan is het verstandig om wat ruimte vrij te maken. Dat gaat heel gemakkelijk via de Watch-app op je iPhone. De snelste manier om ruimte vrij te maken is door apps, muziek en foto’s van je slimme horloge te verwijderen. Zo doe je het:

Open de Watch-app op je iPhone; Tik de app aan waarvan je bestanden wil verwijderen, zoals Muziek; Schakel de afspeellijsten uit die je van je apparaat wil verwijderen; Tik op wijzig om onderaan de gesynchroniseerde afspeellijsten te verwijderen.

Het is ook mogelijk om een limiet in te stellen voor de hoeveelheid foto’s die je op je Watch kunt hebben. Ga hiervoor naar Foto’s in de Watch-app op je iPhone. Tik op ‘Fotolimiet’ om dit in te stellen. Op die manier worden alleen de meest recente foto’s gesynchroniseerd met je Apple Watch.

