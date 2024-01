Apple Watch nieuwjaarsuitdaging van start – zo doe je mee

Het nieuwe jaar is begonnen, dus je kunt weer meedoen aan de nieuwjaarsuitdaging op je Apple Watch! Dit moet je doen om de medaille te verdienen.

Nieuwjaarsuitdaging Apple Watch

Apple luidt ieder jaar in met een nieuwjaarsuitdaging op de Apple Watch en dat is in 2024 niet anders. Dit jaar krijg je weer een unieke medaille door je gezondheidsdoelen te halen op je Apple Watch. Om de nieuwjaarsuitdaging van 2024 te halen, moet je alle drie de ringen van je Apple Watch zeven dagen achter elkaar volmaken in januari.

Dat betekent dus dat je zeven dagen op rij je bewegings-, staan- en trainingsdoel moet halen om de zeldzame medaille te verdienen. Het maakt daarbij niet uit op welke dag je begint, zo lang alle ringen maar een week achter elkaar volgemaakt worden. Je kunt dus uiterlijk op 24 januari beginnen aan de nieuwjaarsuitdaging om de medaille op je Apple Watch te krijgen.

Problemen met de nieuwe Apple Watches

De nieuwjaarsuitdaging op je Apple Watch is op 1 januari begonnen, dus sinds die dag is het mogelijk om te beginnen aan de challenge. Hiervoor heb je niet de nieuwste Apple Watch nodig, ook de oudere modellen zijn geschikt voor de nieuwjaarsuitdaging. En dat is maar goed ook, want Apple heeft de nieuwste Apple Watches recent tijdelijk uit de verkoop moeten halen in de Verenigde Staten.

Dat was het gevolg van een patentzaak die liep tussen Apple en het medische bedrijf Masimo. Volgens Masimo overtreedt Apple namelijk patenten van het bedrijf door het gebruik van de saturatiemeter in de Apple Watch. Met deze functie kun je het zuurstofgehalte in je bloed meten. Hierdoor was Apple genoodzaakt om de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 tijdelijk uit de verkoop te halen.

Nieuwste smartwatches weer te koop

Dit verkoopverbod gold alleen in de Verenigde Staten, waardoor we er in Nederland gelukkig weinig van hebben gemerkt. Inmiddels zijn de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 weer te koop, maar dat betekent niet het einde van de patentzaak tussen de twee bedrijven. Masimo heeft al aangegeven verdere stappen te ondernemen tegen Apple voor het gebruik van de gezondheidssensor.

Wil je het nieuwe jaar goed beginnen en de nieuwjaarsuitdaging halen op je Apple Watch? Dan moet je dus zeven dagen achter elkaar al je ringen volmaken. Heb je nog een nieuwe Apple Watch nodig of ben je nog op zoek naar een nieuwe smartwatch? Kijk dan vooral even in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je niet teveel betaalt voor je nieuwe Apple Watch!

