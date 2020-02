Gaat je horloge van eigenaar wisselen? Dan moet je ‘m ontkoppelen van je iPhone. In dit artikel laten we zien hoe het loskoppelen van een Apple Watch in zijn werk gaat.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch loskoppelen: zo doe je dat

Door je horloge te ontkoppelen, zorg je ervoor dat alle fabrieksinstellingen worden hersteld. De nieuwe eigenaar kan de Apple Watch zo direct in gebruik nemen. Een Apple Watch loskoppelen gaat zo:

Zorg dat je Apple Watch en iPhone bij elkaar in de buurt zijn; Open de Watch-app op de iPhone; Tik in het tabblad ‘Mijn Watch’ bovenaan op het horloge dat je wil verwijderen; Druk op het info-teken (i) naast de Watch; Selecteer ‘Koppel Apple Watch los’ en bevestig je keuze.

Al je persoonlijke instellingen worden nu gewist. Om geen gegevens te verliezen, is het belangrijk om vooraf een back-up van de Apple Watch te maken. Deze reserveversie kun je op een later moment herstellen, bijvoorbeeld wanneer je een nieuwe Apple Watch in gebruik neemt.

Ook interessant: Tip: Kalibreer je Apple Watch en krijg betere sportresultaten



iPhone niet aanwezig?

Heb je de iPhone niet bij de hand, maar wil je wel je wel je Apple Watch helemaal leegmaken? Pak je Watch erbij en ga naar de Instellingen. Tik op ‘Algemeen’ en kies ‘Stel opnieuw in’. Selecteer vervolgens ‘Wis alle inhoud en instellingen’ en bevestig je opdracht. Je Apple Watch wordt nu naar de fabrieksinstellingen gezet.

Meer tips

Op iPhoned helpen we je om alles uit je Apple Watch te halen. Ben je nieuw in de wereld van Apples slimme horloge? Dan kun je wellicht wel wat hulp gebruiken bij de basics. Wist je bijvoorbeeld dat je foto’s kunt maken met de Apple Watch? In ons artikel leggen we uit hoe het werkt. Ook het opladen van de Apple Watch behoeft wellicht wat uitleg, dus ook daar helpen we je graag bij.