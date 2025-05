Apple Watch veel te snel leeg? Zo zie je hoe goed (of slecht) de accu is

Gaat jouw Apple Watch veel te snel leeg? In dat geval is het verstandig om te controleren hoe goed (of slecht) de accu van de smartwatch is. Zo doe je dat!

Batterijconditie van de Apple Watch

Draag jij je Apple Watch iedere dag, maar houdt de smartwatch het niet meer de hele dag vol? Dan is de kans groot dat de accu van de Apple Watch niet meer optimaal werkt. Apple heeft de batterij van de Apple Watch de afgelopen jaren sterk verbeterd, zo gaat de Apple Watch Ultra 2 tot 72 uur mee in de energiebesparingsmodus. Opladen gaat eveneens veel sneller, de Apple Watch Series 10 is binnen dertig minuten weer opgeladen tot tachtig procent.

Het is dus niet meer nodig om een nieuwere Apple Watch de hele nacht aan de lader te leggen. Sterker nog: dat kan schadelijk zijn voor de accu. Daarnaast neemt de kwaliteit van de accu na langere tijd geleidelijk af. Als gevolg gaat de Apple Watch sneller leeg, omdat de batterijconditie van het toestel verslechterd. Wil je weten hoe goed (of slecht) de accu van jouw Apple Watch is? Zo controleer je dat.

Zo goed (of slecht) is de accu

De capaciteit van de accu zie je terug onder de batterijconditie van de Apple Watch. Batterijen hebben steeds minder capaciteit, naarmate de accu chemisch veroudert. Dat geldt ook voor de batterij in de Apple Watch, waardoor het toestel op den duur sneller leeg gaat. Ben je benieuwd wat de maximumcapaciteit bij de accu van jouw Apple Watch op dit moment is? Dat controleer je als volgt:

Druk op de Digital Crown van de Apple Watch; Ga naar de Instellingen-app; Tik op ‘Batterij’; Open ‘Batterijconditie’; Scrol naar beneden en controleer ‘Maximumcapaciteit’.

Het percentage achter ‘Maximumcapaciteit’ geeft aan wat de maximale batterijcapaciteit van de Apple Watch op dit moment is. Daarvoor wordt de batterijcapaciteit van het apparaat gemeten in vergelijking met een nieuwe accu. Hoe vaker je de Apple Watch oplaadt en hoe langer je het toestel gebruikt, hoe lager de maximumcapaciteit wordt. Een lage maximumcapaciteit zorgt ervoor dat je Apple Watch vaak te snel leeg gaat.

Nieuwe Apple Watch kopen

Is het percentage bij de maximumcapaciteit lager dan tachtig procent? In dat geval is de batterijconditie van je Apple Watch sterk verslechterd. Bij een maximumcapaciteit onder de tachtig procent presteert de accu niet meer naar behoren. De Apple Watch gaat dan te snel leeg, waardoor het verstandig is om de accu te laten vernieuwen. Het vervangen van de batterij in de Apple Watch kost 109 euro bij Apple.

Het duurt doorgaans een aantal jaar, voordat de accu dusdanig verslechterd of verouderd is. Heb je nog een relatief nieuwe Apple Watch, die te snel leeg gaat? Neem dan contact op met de service van Apple, want het vervangen van de accu valt in dat geval mogelijk onder de garantie bij AppleCare+. Ben je juist op zoek naar een compleet nieuwe Apple Watch? Bekijk dan hier onze koopadviezen en de laagste prijzen: