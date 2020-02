De Apple Watch is in principe bedoeld als persoonlijk apparaat, maar het is via een omweg mogelijk om de smartwatch aan meerdere iPhones te koppelen. In deze tip legt iPhoned uit hoe je dat doet.

Apple Watch koppelen aan meerdere iPhones

De Apple Watch is een heel persoonlijk apparaat. Het kastje kan je hartslag bijhouden, je slaappatroon registreren en noteren hoe actief je bent. Apple spreekt in advertenties daarom ook over het “meest persoonlijke apparaat” dat het bedrijf ooit gemaakt heeft. Het is daarom ook eigenlijk niet helemaal de bedoeling om het slimme horloge met meerdere telefoons te gebruiken.

Dit betekent echter niet dat het onmogelijk is. Loop jij met twee iPhones rond, bijvoorbeeld voor werk en thuis? Dan kun je gebruikmaken van deze omweg als oplossing:

Koppel je eerste iPhone aan de Apple Watch via de Watch-app; Ontkoppel je eerste iPhone door in de Watch-app voor ‘Koppel Watch los’ te kiezen. Er wordt nu een backup gemaakt van de Apple Watch-instellingen; Koppel je tweede iPhone aan de Apple Watch zoals je dat gewend bent; Wil je weer terug naar de eerste iPhone? Ontkoppel dan het tweede toestel via de Watch-app. Volg hierbij de aanwijzingen uit stap twee; Koppel de eerste iPhone weer en kies nu voor ‘Zet terug vanaf reservekopie’ om de vertrouwde instellingen weer in te laden.

Zoals gezegd is het een omweg, maar voor mensen die niet anders kunnen is het wel een uitkomst. Hou er wel rekening mee dat wijzigingen op de Apple Watch doorgevoerd worden via de iPhone. Als je een andere iPhone koppelt, worden de instellingen dus niet meegenomen. Dit is vervelend, omdat de Apple Watch deze informatie nodig heeft voor een hoop functionaliteiten.

Ook wanneer je momenteel met twee Apple Watches en twee iPhones rondloopt is het niet mogelijk om de instellingen te synchroniseren. Wellicht dat hier met watchOS 6, dat tijdens het iPhone 11 event op 11 september wordt aangekondigd, verandering inkomt. Check onderstaande video voor een overzicht van onze verwachtingen.