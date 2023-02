Apple Watch: deze geniale functie is veel te goed verstopt 

Een verborgen functie op je Apple Watch maakt het mogelijk om nóg meer kleur toe te voegen aan je wijzerplaat. Wij leggen je uit hoe je dit doet.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Personaliseren van je Apple-device

Apple zet de laatste jaren steeds meer in op het personaliseren van je device. Zo is het tegenwoordig mogelijk om widgets toe te voegen op je iPhone en kan je sinds iOS 16 het vergrendelscherm compleet inrichten zoals je zelf wilt. Apple geeft je dus steeds meer ruimte in het kiezen van je eigen voorkeuren.

Dit is bij de Apple Watch niet anders: bij het horloge is het mogelijk om je eigen wijzerplaat te kiezen en deze in te richten zoals jij dat wilt. Een aantal functies zijn echter nog behoorlijk verstopt, zo is het met deze verborgen functie mogelijk om nóg meer kleuren toe te voegen aan jouw Apple Watch. iPhoned legt je uit hoe je dit doet.

Meer kleur toevoegen aan wijzerplaat van je Apple Watch

Bij het kiezen van een wijzerplaat bepaal je zelf of je voor een analoge klok gaat of voor een modulaire wijzerplaat. Om de Apple Watch naar je eigen voorkeur in te stellen, is het mogelijk om de kleur van de letters en cijfers op het beeldscherm aan te passen. En dat is niet het enige: je kan de tint van deze kleur ook veranderen. Deze geniale functie is zó goed verborgen, dat bijna niemand ervan afweet.

Wil je de kleuren van je Apple Watch aanpassen? Zo vind je de verborgen functie:

Tik op de wijzerplaat en houd deze ingedrukt; Ga naar ‘Wijzig’ of maak een nieuwe wijzerplaat aan; Swipe naar links om de kleur van het scherm aan te passen; Scroll met de Digital Crown naar die kleur die je wilt kiezen; Tik daarna op het gekleurde bolletje aan de rechterkant; Stel de kleurtint vervolgens met de Digital Crown in.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat Apple de kleuren in het menu in twee categorieën opdeelt, dit is te zien aan het kleine streepje aan de rechterzijde tussen de gekleurde bolletjes. De kleuren die boven dit streepje staan kunnen met bovenstaand stappenplan aangepast worden, de kleuren onder het streepje niet.

Ook leuk om te weten: als je in het kleurenmenu helemaal naar beneden gaat met de Digital Crown, kan je meer kleuren toevoegen. Met deze functie op je Apple Watch heb je de keuze uit nóg meer kleuren, zodat jouw favoriete kleur er zeker tussen staat.

Apple Watch kopen? Check de beste prijzen hier

Vind je zo’n slim horloge waarbij je de wijzerplaat dagelijks aan je kleren kan afstemmen wel geinig? Dan koop je het toch!? De Apple Watch Ultra is de duurste Apple Watch die Apple ooit gemaakt heeft, check daarom onze prijsvergelijker zodat je zeker weet dat je de beste deal te pakken hebt. Wil je een goedkopere Apple Watch? Dan is de Apple Watch Series 8 een goede optie. Bekijk de beste deals hier:

Apple Watch Ultra prijzen vergelijken Nieuw € 929,95 Bekijk beste prijs Refurbished € 843,99 Bekijk beste prijs

Apple Watch Series 8 prijzen vergelijken Nieuw € 439,95 Bekijk beste prijs Refurbished € 450,99 Bekijk beste prijs

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.