Je Apple Watch maakt deze iPhone-functie nutteloos: zo zet je ‘m uit

Heb jij niet alleen een iPhone, maar draag je ook iedere dag een Apple Watch? Dan kun je deze iPhone-functie beter uitschakelen, want die is nutteloos met je Apple Watch!

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Always-on scherm

Heb jij naast je iPhone inmiddels ook een Apple Watch in gebruik? In dat geval krijg je er handige voordelen bij, want de Apple Watch biedt op een eenvoudige manier toegang tot veel meer functies. Je krijgt niet alleen alle meldingen van je iPhone binnen, maar kunt ook je trainingen en gezondheidsgegevens gemakkelijk bijhouden. Met je Apple Watch zie je al deze informatie in één oogopslag via het scherm op je pols.

Heb je een Apple Watch Series 5 of nieuwer? Je Apple Watch beschikt dan over een always-on scherm. Dit display blijft – zoals de naam al doet vermoeden – altijd aan en toont standaard de tijd. Met een Apple Watch om je pols zie je zo precies hoe laat het is en op welke momenten meldingen binnenkomen. Het always-on scherm werkt zó goed, dat dezelfde functie op de iPhone eigenlijk overbodig wordt. Sterker nog: het always-on scherm op je iPhone kun je beter uitschakelen om energie te besparen.

Zo schakel je de iPhone-functie uit

De iPhone 14 Pro (Max), iPhone 15 Pro (Max), iPhone 16 Pro (Max) en iPhone 17-serie hebben een always-on scherm. Net als bij de Apple Watch zorgt deze functie ervoor dat de tijd en de meldingen altijd zichtbaar zijn op het scherm van je iPhone. Het always-on scherm zorgt ervoor dat je iPhone wat meer stroom verbruikt, maar dat is helemaal niet nodig als je dezelfde informatie op je Apple Watch kunt zien. Pas daarom de volgende instellingen aan op je iPhone:

Open ‘Instellingen’; Ga naar ‘Scherm en helderheid’; Tik op ‘Altijd aan’; Zet de schakelaar achter ‘Altijd aan’ tot slot uit.

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Heb jij de functie op je iPhone uitgeschakeld? Dan gaat het scherm voortaan écht uit als je jouw iPhone niet gebruikt. Op die manier gaat de accu weer wat langer mee, terwijl je dezelfde informatie op het scherm van je Apple Watch ziet. Zo heb je nog steeds toegang tot gegevens als de actuele tijd en je meldingen, maar voorkom je dat twee Apple-apparaten meer stroom verbruiken door het always-on display.

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Een always-on scherm op de iPhone én Apple Watch is voor veel gebruikers helemaal niet nodig, waardoor de functie op de iPhone al snel overbodig is. Heb je liever een always-on scherm op je iPhone? Je kunt de functie dan ook uitschakelen op je Apple Watch. Ga daarvoor op je Apple Watch naar ‘Instellingen > Scherm en helderheid > Altijd aan’ en zet de schakelaar uit. Op die manier gaat de accu van je Apple Watch juist wat langer mee.

Het always-on scherm staat zowel op de iPhone als Apple Watch automatisch ingeschakeld, waardoor je de functie dus handmatig moet uitschakelen. Apple biedt ook de mogelijkheid om aparte onderdelen te verbergen op het always-on scherm, zo kun je de notificaties en achtergrond verbergen om te besparen op de accu van je iPhone. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Volg ons dat op TikTok en schrijf je gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!