Tip: zo kun je het beeld op je Apple Watch inzoomen

Niet alleen de iPhone en iPad barsten van de Toegankelijkheid-functies. Ook de Apple Watch is aan te passen voor mindervaliden. Met de zoomfunctie is alle informatie op je horloge zichtbaar. Zo werkt het.



Op je Apple Watch inzoomen doe je zo

Het scherm van de Apple Watch is relatief klein. Desondanks kun je er een hoop informatie op kwijt. Dit is niet altijd ideaal voor slechtzienden. Gelukkig heeft Apple hier een oplossing voor in de vorm van een zoomfunctie. Zo kun je net zo ver inzoomen op het scherm als nodig is. De modus is gemakkelijk te activeren.

Open Instellingen op je Apple Watch of ga naar het tabblad ‘Mijn Watch’ in de Watch-app op je iPhone; Tik op ‘Algemeen’; Selecteer het menu ‘Toegankelijkheid’; Tik op ‘Zoomen’ op je Watch of ‘Zoom in’ op je iPhone; Schuif de schakelaar op groen.

Activeer je de functie vanuit de Watch-app op je iPhone, dan kun je vervolgens ook nog aangeven hoeveel je slimme horloge moet inzoomen. Standaard staat deze optie op 5x zoom, wat doorgaans voldoende is om kleine tekst of widgets genoeg te vergroten.

Door met twee vingers tweemaal op het scherm van je horloge te tikken, kun je de zoomfunctie gebruiken. Vervolgens kun je op twee manieren navigeren over het ingezoomde beeld: met twee vingers over het scherm bewegen of door aan de Digitale Kroon te draaien. Wil je weer uitzoomen? Tik dan nogmaals dubbel met twee vingers tegelijk op de Apple Watch.



Toegankelijkheid-tips

Naast de zoomfunctie zijn er nog andere manieren waarop je de Apple Watch instelt op jou. Zo kun je het horloge instellen voor linkshandigen zodat deze fijner zit.

Ook handig is dat je niet altijd de toegangscode hoeft in te voeren als je de Watch opnieuw om doet. Je Apple Watch ontgrendelen met je iPhone is net zo gemakkelijk. Lees ook onze gids over hoe je Apple-apparaten gebruikt met een visuele beperking.

