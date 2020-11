Als je slimme apparaten in huis hebt met HomeKit-ondersteuning, dan kun je deze ook vanaf je Apple Watch bedienen. In deze tip laten we je zien hoe het werkt en wat er mogelijk is.



Vanaf je Apple Watch HomeKit bedienen

Op iedere Apple Watch staat de Woning-app geïnstalleerd. Hiermee bedien je alle slimme apparaten in huis die met HomeKit verbonden zijn. Omdat de app is gekoppeld aan iCloud, kun je alle lampen, thermostaten en andere HomeKit-apparaten die je op je iPhone ziet, ook vanaf je pols bedienen. Volg de stappen hieronder om je apparaten aan te sturen.

Open de Woning-app op je Apple Watch; In de lijst die vervolgens verschijnt, kun je een vooraf ingestelde scène kiezen; Scroll verder naar beneden om je individuele apparaten te zien; Tik op een lamp om de helderheid aan te passen; Tik op de drie puntjes en veeg naar links om de kleur(temperatuur) te wijzigen.

Wat goed is om te weten is dat je iPhone, gekoppeld aan je Watch, niet per se met een wifi-netwerk verbonden hoeft te zijn. Je kunt de Woning-app ook via het mobiele netwerk gebruiken. Hiervoor moet je wel een Apple TV, iPad of HomePod hebben, die als HomeKit-hub ingesteld is en verbonden is met je eigen netwerk.

Bedien HomeKit vanaf je Watch met Siri

Ook Siri op je Apple Watch heeft toegang tot HomeKit. Houd hiervoor de digitale kroon ingedrukt of roep ‘hé Siri’ om de assistent te activeren vraag vervolgens wat je wil doen. Je kunt zo niet alleen je lampen aan en uit zetten, maar ook één van je vooraf ingestelde scènes aanzetten.

Het kan handig zijn om deze bijvoorbeeld ‘goedemorgen’ of ‘goedenacht’ te noemen, dan hoef je alleen dit woord tegen Siri te zeggen om ‘m te activeren. Een aantal handige HomeKit-commando’s van Siri:

‘Hé Siri zet de lichten aan’

‘He Siri welterusten'(Alle lampen gaan uit)

‘He Siri maak alle lampen groen’

‘He Siri zet de lampen feller’

‘He Siri dim de lampen’

Meer over HomeKit

HomeKit is Apples ecosysteem voor slimme apparaten, zoals Philips Hue-lampen, Sonos-speakers, deurbellen en meer. Hierbij zijn alle devices met elkaar verbonden en gebruik je de Woning-app als centraal aanstuurpunt.

Ben je nieuw in de wereld van smart homes? Check dan onze HomeKit-gids om een goede start te maken.