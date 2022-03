Apple Watch-hacks: 4 handige tips en functies die je nog niet kent

Op de Apple Watch zitten een aantal verborgen functies die eigenlijk ontzettend handig zijn. Deze hacks voor de Apple Watch ken je vast nog niet!

Apple Watch-hacks: 4 verborgen functies

Je Apple Watch kan veel meer dan je denkt, want de smartwatch krijgt regelmatig updates met nieuwe functies. Daarnaast zitten er aardig wat functies behoorlijk goed weggestopt die je helemaal nog niet kent. Daarom laat iPhoned je een aantal van deze verborgen functies zien!

1. Boodschappenlijstje op Apple Watch

Maak je ook altijd een boodschappenlijstje op je iPhone? En loop je dan ook te hannesen met je iPhone en tegelijkertijd je winkelmandje vast te houden wanneer je de boodschappen pakt? Gebruik dan simpelweg je Apple Watch om je lijstje af te werken.

Maak je boodschappenlijst in de app Herinneringen op je iPhone;

Open de app Herinneringen op je Apple Watch;

Tik op ‘Alle’ en open het lijstje dat je net hebt gemaakt.

Nu hoef je alleen op je Apple Watch te kijken wat je nodig hebt en kun je de boodschappen afvinken wanneer je ze in je winkelmandje hebt geplaatst.

2. Dagelijkse doel aanpassen (maak je ringen altijd vol)

Ben je ook zo iemand die koste wat het kost de ringen van je activiteit-app altijd wilt volmaken? Of vind je het dagelijkse doel eigenlijk veel te hoog (of te laag)? Dan is de tip van deze Apple Watch-hacks echt iets voor jouw.

Open de activeit-app op je Apple Watch, zodat je de dagelijkse ringen te zien krijgt. Scrol vervolgens helemaal naar beneden en tik op ‘Wijzig doelen’. Vervolgens kun je je bewegingsdoel, trainingsdoel en staandoel naar wens aanpassen. Zet je doelen wat lager en je weet zeker dat je ze altijd vol krijgt. Of het beter is voor je conditie laten we maar even in het midden …

3. Niet gestoord worden: zet de Theatermodus aan

Ga je graag naar de bioscoop? Of vind je het vervelend dat het scherm op je Apple Watch oplicht wanneer je in bed ligt? Zet je Apple horloge dan in de ‘Theatermodus’.

Het scherm ligt dan voortaan niet meer op als je je pols optilt. Je Watch speelt ook geen geluiden meer af, maar je voelt het nog wel wanneer je een berichtje binnenkrijgt. Als je dan toch even op het scherm wilt kijken, moet je er eerst op tikken. Theatermodus stel je op de volgende manier in:

Theatermodus op Apple Watch instellen Open de wijzerplaat op je Apple Watch; Veeg vanaf de onderkant van het scherm naar boven; Tik op het icoon met de gezichtjes om de theatermodus aan te zetten.

De knop wordt oranje en er verschijnt een klein icoontje boven de wijzerplaat. Om de Theatermodus weer uit te zetten, herhaal je de stappen nog een keer.

Overigens hebben we nog een minitip in deze Apple Watch-hacks: heb je de Theatermodus ingesteld? Dan kun je het scherm meteen dimmen door je hand op het display te leggen.

4. Apps verplaatsen op Apple Watch

Net als bij de iPhone, kun je de apps op de Apple Watch ook verplaatsen. Zo kun je de verzameling met bolletjes geheel naar wens sorteren.

Druk op de Digital Crown om het apps-overzicht te openen;

Houd je vinger ingedrukt op een van de apps tot een nieuw scherm verschijnt;

Scrol naar beneden en kies voor ‘Wijzig apps’;

De apps beginnen nu te wiebelen, versleep de apps naar de gewenste plek;

Druk nog een keer op de Digital Crown om de volgorde van de apps op te slaan.

