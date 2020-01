3 manieren waarop de Apple Watch je helpt met goede voornemens

Het nieuwe jaar is begonnen, en als je van plan bent om meer te gaan sporten en gezonder te leven, kan de Apple Watch je hier uitstekend bij helpen. We bespreken drie manieren.



Zo maakt een Apple Watch goede voornemens gemakkelijker

De eerste maand van het nieuwe jaar is traditiegetrouw een moment waarop mensen nieuwe doelen voor zichzelf stellen. Dat komt vaak neer op meer sporten, gezonder leven en minder met je smartphone bezig zijn. Bij alle drie deze goede voornemens kan een Apple Watch je een handje helpen. Wij laten zien hoe.

1. Gezonder leven en meer bewegen

Ieder jaar maakt Apple zijn smartwatch beter geschikt om je dagelijkse beweging te registeren. Dit draait grotendeels om de Activiteit-app, die je iedere dag opnieuw uitdaagt om drie gekleurde ringen te vullen. Deze houden bij of je genoeg staat, beweegt en actief beweegt. Dat betekent overigens niet dat je iedere dag hoeft te sporten: een rondje lopen of fietsen is al genoeg om je dertig minuten aan actieve beweging te halen.

Vanaf watchOS 5 maakt Apple het extra leuk om deze uitdaging aan te gaan, omdat je nu ook andere Apple Watch-dragers kunt uitdagen voor een zevendaagse wedstrijd. Kun jij je vriend(in) of familielid verslaan door een week lang meer punten te scoren door actiever te zijn? Daag dan als volgt iemand uit:

Open de Activiteit-app op je iPhone; Tik op het tabblad ‘Delen’; Deel je Activiteit-ringen met iemand die je uit wil dagen; Tik op zijn of haar naam in het Delen-tabblad; Tik op ‘Wedstrijd met ‘naam’.’

2. Meer sporten

Meer bewegen is al een goede manier om gezonder te leven in het nieuwe jaar, zeker als je dat combineert met een sport. De Apple Watch heeft een ingebouwde Workout-app, die ieder jaar verder uitgebreid wordt met meer sporten die het horloge kan registreren. Zo houdt de Watch je prestaties bij als je gaat hardlopen, zwemmen, fietsen, wandelen, roeien en meer. Sinds watchOS 5 kan de Watch deze work-outs zelfstandig detecteren.

Daarnaast zijn er tal van gezondheids-apps van andere ontwikkelaars die je op de Apple Watch kunt installeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hardloop-apps van Strava, Nike en Runkeeper. Deze zorgen ervoor dat je niet meer met je iPhone op zak de deur uit hoeft en je enkel met je Apple Watch om je pols kunt beginnen met sporten.

3. Minder met je smartphone bezig zijn

Het klinkt misschien wat gek om een smartwatch om je pols te doen als je minder in de weer wil zijn met elektronica, maar niets is minder waar. Als je de Apple Watch goed instelt, ben je veel minder bezig met turen naar een schermpje.

Dat werkt als volgt. Door in de Watch-app op je iPhone naar Berichtgeving te gaan, kun je instellen welke apps wel en geen notificaties naar je Apple Watch kunnen sturen. Door deze lijst serieus te bekijken en alleen de apps toestemming te geven die je echt nodig hebt, word je veel minder afgeleid door meldingen van apps.

Alleen de apps die je hebt goedgekeurd geven nog een tikje op je pols, die je vervolgens snel op je Watch kunt bekijken of ze de moeite waard zijn. Is dat niet het geval, dan blijft je iPhone gewoon in je broekzak zitten, zodat het apparaat je niet kan afleiden met andere zaken.

