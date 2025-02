Je zou verwachten dat je Apple’s smartwatch altijd om je pols draagt. Maar soms is het beter om de Apple Watch om je enkel te dragen.

Dit is waarom je de Apple Watch soms beter om je enkel kunt dragen

Volgens de New York Times dragen steeds meer mensen de Apple Watch om hun enkel. Een van de belangrijkste redenen daarvoor is dat de Apple Watch te los zit om hun kleine polsen. Daardoor stopt de fitness-app soms met het registreren van de work-out.

Andere gebruikers geven aan dat de Apple Watch om een enkel de stappen die ze maken beter kan registreren. Normaal heeft de app armbewegingen nodig om de stappen te registreren, maar je beweegt je armen niet altijd tijdens het lopen. Denk bijvoorbeeld aan het vooruit duwen van een winkelwagentje tijdens het shoppen.

Daarnaast hebben sommige gebruikers met tatoeages op hun pols ook problemen met het registreren van hun hartslag. De sensor werkt dan niet altijd helemaal lekker door de donkere inkt. Ook hebben mensen met een huidaandoening op hun armen soms problemen met de apple Watch.

Verder mogen sommige ziekenhuismedewerkers hun Apple Watch niet om de pols dragen vanwege hygiene-regels. Daarom zijn ze ook daar begonnen met de Apple Watch om hun enkel te doen.

Apple Watch om je enkel: heeft het ook nadelen?

Er kleven niet echt nadelen aan het dragen van de Apple Watch om je enkel. Het is misschien wat lastiger om de Apple Watch goed om je enkel te krijgen. En je krijgt misschien wat rare blikken omdat mensen denk dat je een elektronische enkelband draagt.

Apple Watch-bandjes voor om je enkel

Wil jij ook je Apple Watch om je enkel gaan dragen? Het is dan wel handig om een geschikt bandje te nemen. Het geweven sportbandje is dan niet zo slim om te gebruiken, want die kun je niet stellen. Een siliconen sportbandje is dan makkelijk om de Apple Watch om je enkel te doen.