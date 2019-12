Zo scherm je privé-info af op het Apple Watch always on-display

Het scherm van de Apple Watch Series 5 staat altijd aan, maar maakt het hierdoor ook makkelijker om informatie op je wijzerplaat te zien die misschien persoonlijk is.



Zo kun je Apple Watch-complicaties afschermen

De grote verbetering van de Watch Series 5 is het nieuwe scherm, dat voortaan altijd aanstaat. Een verschil met alle voorgaande Apple Watches, waarbij je met je pols moest draaien om het display te activeren.

Dat je nu altijd de tijd kunt aflezen is een fijne verbetering, maar het brengt ook wat gevolgen voor je privacy met zich mee. Zo is het nu een stuk makkelijker geworden voor iemand die naast je zit om te zien wat er zich op je wijzerplaat afspeelt. Als daar alleen een klokje te vinden is, zal hij of zij daar weinig aan hebben.

Toch zijn er ook veel mensen die bijvoorbeeld hun kalender, takenlijst of mail-app op de wijzerplaat hebben staan. Ook informatie over je hartslag en andere gezondheidsgegevens wil je waarschijnlijk liever voor je zelf houden. Als daar gevoelige info opstaat, kun je dit gelukkig afschermen via de instellingen van de Apple Watch. Dit doe je als volgt.

Gevoelige Apple Watch-complicaties afschermen doe je zo

Open de Instellingen-app op je Apple Watch; Ga naar ‘Beeldscherm en Helderheid’; Tik op ‘Altijd aan’; Zet de schakelaar achter ‘Verberg gevoelige complicaties’ op groen.

Op die manier worden complicaties voortaan onleesbaar gemaakt, en verschijnt de gevoelige info pas weer als je je pols hebt gedraaid. Om ervoor te zorgen dat dit nieuwe scherm niet teveel stroom verbruikt, ververst het display van de Series 5 zich nog maar één keer per minuut als je pols niet is gedraaid.

Dat betekent ook dat complicaties minder vaak bijgewerkt worden dan je van de Watch gewend bent. Deze maatregel was echter nodig om ervoor te zorgen dat de accuduur het net zo lang volhoudt als de Apple Watch Series 4. Afhankelijk van je gebruik gaat de Series 5 hierdoor minstens een volle dag mee.

