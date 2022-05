Hoe weet je Apple Watch hoeveel calorieën jij verbruikt (en klopt dit)?

Na het hardlopen vertelt je Apple Watch tot op de calorie precies hoeveel energie je verbruikt hebt. De grote vraag is: hoe doet het horloge dit? En misschien nog wel belangrijker: klopt de berekening?

Zo telt een Apple Watch calorieën

Om maar direct met de deur in huis te vallen: nee, je Apple Watch weet niet exact hoeveel calorieën jij hebt verbruikt. Maar, het horloge doet wel een hele nauwkeurige inschatting. Hierbij kijkt hij naar jouw metabolisme, oftewel het energieverbruik. Jij hebt daar een belangrijk aandeel in. Een goede schatting begint namelijk met goede data.

Wie een Apple Watch gebruikt, moet tijdens het instellen wat vertellen over zijn/haar leeftijd, gewicht en hoogte. Die informatie is heel belangrijk, want dit vormt de basis voor alle metingen.

Daarna is de smartwatch van Apple aan zet. Een Apple Watch zit boordevol technologische snufjes, zoals sensoren, om precies in kaart te brengen hoeveel calorieën je verbruikt. Zo weet de versnellingsmotor bijvoorbeeld of je aan het lopen of joggen bent. Je hartslag verraadt hoe intensief je aan het bewegen bent.

Maar, de Apple Watch weet natuurlijk niet alles. Daarom is het mogelijk om bepaalde activiteiten (workouts) handmatig te starten. Op die manier kan de smartwatch precies bijhouden hoe intensief je roeitocht, danssessie of pilates-les is.

De laatste stap in het tellen van calorieën heeft vooral met software te maken. Apple gebruikt namelijk allerlei slimme algoritmen om de informatie te analyseren. Hij maakt hierbij onderscheid tussen jouw metabolisme in rust met je energieverbruik als je sport. Want ook als je niet sport verbruik je calorieën.

Vervolgens doet het horloge een vrij nauwkeurige schatting naar hoeveel energie je daadwerkelijk verbruikt hebt.

Zo wordt je Apple Watch een betere diëtist

Nu we weten hoe een Apple Watch calorieën meet, ligt er nog één vraag op tafel: klopt de berekening? Ja, in grote lijnen wel. De Stanford-universiteit deed in 2017 onderzoek naar de nauwkeurigheid van de Apple Watch.

Een belangrijke conclusie was dat het Apple-horloge de meest nauwkeurige statistieken naar boven kreeg en gebruikers beter informeerde over hun energieverbruik dan concurrenten, zoals een slim horloge van Samsung.

Maar, het is (en blijft) een schatting. Het is immers schier onmogelijk voor een Apple Watch om exact te meten hoeveel energie jij verbruikt. Daarvoor heb je simpelweg een meer gecontroleerde omgeving nodig. Voor écht gedetailleerde resultaten moet je bij een onderzoek zijn.

Dat gaat natuurlijk niet zomaar. Er zijn wel enkele tips om het calorieverbruik preciezer af te stellen. Hieronder lees je 5 tips:

1. Kloppen je gegevens nog?

Zoals gezegd berekent een Apple Watch je calorieverbruik in eerste instantie op basis van jouw persoonlijke gegevens. Het is daarom belangrijk dat deze gegevens (nog steeds) kloppen. Controleer dit door je iPhone erbij te pakken en de Gezondheid-app te openen. Tik vervolgens op ‘Gegevens’ en ga naar ‘Lichaams-metingen’.

2. Voeg workouts toe

Ook belangrijk: laat je Apple Watch weten wat voor sport je gaat doen. Er zit immers nogal wat verschil in verbrande calorieën tussen een halfuur roeien of dertig minuten wandelen.

Dit doe je door de Work-out-app op je Apple Watch te starten en vervolgens via de Digital Crown (het draaiknopje) naar de sport te gaan die je wilt doen.

3. Stel draagdetectie in

Verder is het handig om draagdetectie in te schakelen. Hierdoor is je Apple-smartwatch niet alleen beter in staat om calorieën te tellen, maar kun je bijvoorbeeld ook gebruik maken van ‘Valdetectie’. Dit stuurt een noodbericht uit op het moment dat je een nare val hebt gemaakt en niet zelf in staat bent om hulp in te schakelen.

Je schakelt Draagdetectie in via de Apple Watch-app op je iPhone. Ga naar het tabblad ‘Mijn Watch’ en tik op ‘Toegangscode’. Vervolgens kun je onderin Draagdetectie aanzetten.

4. Juist dragen

Een Apple Watch moet niet te los, maar ook zeker niet te strak om de pols zitten. De sensors van het horloge hebben wat ademruimte nodig om hun werk te doen. Zorg er daarom voor dat het bandje precies goed is afgesteld op jouw pols.

5. Met een schone lei beginnen

Tot slot kun je de Apple Watch nog kalibreren. Hierdoor worden de metingen nog nauwkeuriger. Deze optie is met name handig wanneer je horloge regelmatig verkeerde statistieken naar buiten brengt, bijvoorbeeld als je in werkelijkheid 30 minuten hebt hardgelopen, maar je smartwatch er 20 minuten van maakt.

Het kalibreren van een Apple Watch kost wat meer tijd en in onderstaand artikel leggen we precies uit hoe het werkt.

