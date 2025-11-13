Dankzij deze Apple Watch-functie krijg je geen boze blikken meer in de bioscoop

Ga je binnenkort naar de bioscoop en heb je een Apple Watch? Dan is er één belangrijke functie die voorkomt dat de hele zaal je mogelijk woedend aankijkt.

Deze Apple Watch-functie voorkomt boze blikken in de bioscoop

Fanatieke bioscoopgangers weten waarschijnlijk meteen over welke functie we het hebben. Maar veel bezitters van een Apple Watch weten soms niet eens dat deze functie bestaat. Toch zit deze handige functie al jaren op je Apple horloge.

De functie heet officieel ‘Theatermodus’. Deze instelling zorgt ervoor dat je Apple Watch niet oplicht of trillingen afgeeft als je je arm optilt. Dit voorkomt ook dat je Apple Watch de mensen rondom je stoort tijdens een spannende film. Hieronder lees je hoe je deze functie kunt aanzetten.

Theatermodus aanzetten op de Apple Watch Druk de zijknop in op de Apple Watch; Scrol naar beneden door aan de kroon te draaien; Tik op het pictogram met het lachende en huilende gezicht; De theatermodus staat nu aan.

Om de functie weer uit te zetten volgen je dezelfde stappen. Vergeet dus niet bij het vertalen van de bioscoop eventjes weer de instellingen van je Apple Watch in te duiken.

Als je de functie aan hebt staan kun je dus niet zien hoe laat het is door je arm op te tillen. Om in de bioscoop toch even de tijd te checken, kun je aan de kroon draaien om het scherm van je Apple Watch heel iets op te laten lichten.

Zo kun je toch nog zien hoe lang de film nog duurt (of een belangrijk berichtje checken), zonder de rest van de bezoekers te storen. Let op: als je op het scherm tikt, zal je Apple Watch de tijd wél op volle helderheid laten zien.

