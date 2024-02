Je Apple Watch heeft veel verschillende wijzerplaten, maar welke standaard wijzerplaten zijn nu eigenlijk de beste? Wij geven onze top 4!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de beste (standaard) wijzerplaten voor je Apple Watch

Toen de Apple Watch net uit was, was het aantal wijzerplaten dat je kon instellen nogal beperkt. Inmiddels heb je een behoorlijk aantal wijzerplaten waar je uit kunt kiezen. Niet elke wijzerplaat is beschikbaar op elke Apple Watch, maar inmiddels zit er voor ieder wel wat wils bij.

Je kunt een app als Facer gebruiken om nog meer wijzerplaten op je Apple Watch te krijgen, maar dan moet je weer een app installeren en vaak hebben die wijzerplaten net wat minder functies. Nee, dan liever de standaard aanwezige wijzerplaten van Apple. Maar wat zijn eigenlijk de beste wijzerplaten die je standaard op de Apple Watch kunt instellen? Wij geven je onze top 4!

Oh ja! De wijzerplaten kun je het beste instellen via de Watch-app op je iPhone. Dat is makkelijker dan ze op je Apple Watch aan te passen. Bovendien zie je dan meteen welke opties er allemaal nog meer zijn.

1. Infograaf

De Infograaf mag misschien wel een van de ‘klassiekers’ genoemd worden. Deze wijzerplaat ziet er overzichtelijk uit en heeft daarnaast vier complicaties die je kunt instellen om de wijzerplaat heen.

Maar dat is niet alles, want je kun nog eens vier complicaties toevoegen in de wijzerplaat zelf. Verder kun je de wijzerplaat een eigen kleur geven, maar we moeten toegeven: de witte of zwarte wijzerplaat is toch wel het mooist.

2. Chronograaf Pro

De Chronograaf Pro heeft nog het meeste weg van een klassieke stopwatch. Wanneer je op de bezet tikt van de wijzerplaat, wordt die omgezet in een chronograaf. Je kunt de tijd vaststellen in 60, 30, 6 of 3 seconden.

Daarnaast is er ook een tachymeter, waarmee je de snelheid meet op basis van de afgelegde tijd over een vaste afstand. De wijzerplaat geeft je ook vier complicaties (elk in de hoek van het scherm), dus er zijn meer dan genoeg opties beschikbaar.

3. Californië

Voor een klassieke wijzerplaat is Californië een goede keuze. Je hebt de keuze uit een rechthoekige of ronde wijzerplaat. Bij de rechthoekige plaat kun je twee complicaties kwijt. De ronde wijzerplaat biedt ruimte voor vijf complicaties.

Je hebt hier ook de keuze uit verschillende soorten cijfers in de klok. Dit zijn onder andere Pillen (streepjes), Romeins, Chinees en Arabisch. Meer dan genoeg opties om in de lijst van beste wijzerplaten voor de Apple Watch te terecht te komen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Modulair Duo / Modulair Ultra

Een van de beste wijzerplaten op de Apple Watch zijn de Modulair Duo en Modulair Ultra. Het is wel jammer dat Modulair Ultra alleen beschikbaar is voor de Apple Watch Ultra 1 en de Apple Watch Ultra 2.Toch zijn beide wijzerplaten vergelijkbaar in opzet, want je krijgt met deze wijzerplaat veel informatie door maar een keer naar je wijzerplaat te kijken.

De Duo heeft maximaal drie complicaties. Twee ervan worden groot weergegeven zodat je altijd meer informatie op het scherm van je Apple Watch ziet. De Ultra-versie heeft maar liefst ruimte voor maximaal zeven complicaties.

Bonus-wijzerplaat: Snoopy

Als laatste kunnen we ook nog de Snoopy-wijzerplaat aanbevelen. Deze wijzerplaat van het beroemde hondje werd in watchOS 10 toegevoegd. Snoopy haalt op je Apple Watch samen met Woodstock de leukste fratsen uit op je wijzerplaat in meer dan 140 verschillende animaties. Het is wel jammer dat je weinig opties hebt om de wijzerplaat aan te passen. Meer dan alleen de kleur en de stijl van de cijfers is er niet.

Apple Watch kopen (of vervangen)

Heb je nog geen Apple Watch of is de jouwe aan vervanging toe? Dan is de Apple Watch Ultra 2 op dit moment de allerbeste smartwatch van Apple die je kunt kopen.

Apple Watch Ultra 2 prijzen vergelijken Nieuw € 834,95 Bekijk prijzen Refurbished € 768,99 Bekijk prijzen

Vind je die wat te duur? Dan is de Apple Watch Series 9 een goed alternatief. Dit is de meest recente reguliere Apple Watch.