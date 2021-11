Heeft jouw Apple Watch 4G? Zo kom je erachter

Lange tijd konden Nederlanders er alleen maar van dromen, maar eindelijk werken cellular Apple Watches ook in ons kikkerlandje. Zo kom je erachter of jouw Apple-horloge mobiel internet heeft.

Heeft mijn Apple Watch 4G? Zo check je het

Er zijn twee versies van de Apple Watch. De ‘gewone’ versie heeft alleen gps. Om met zo’n horloge te bellen moet je iPhone in de buurt zijn. Maar, je kunt ook een zogeheten cellular Apple Watch kopen. Deze smartwatch is een stuk zelfstandiger omdat ‘ie een eigen internetverbinding heeft.

In Nederland biedt vooralsnog alleen T-Mobile dit aan, maar de verwachting is dat in de komende jaren meer providers gaan volgen. Daarover gesproken: je moet een los abonnement aanschaffen om te kunnen internetten op je cellular Apple Watch.

Kijk naar de buitenkant…

Voordat je dit doet, is het natuurlijk verstandig om te controleren of je Watch überhaupt met 4G overweg kan. De makkelijkste manier om dit te controleren is door naar de Digital Crown (Digitale Kroon) te kijken. Zit er een rode ring rond de draaiknop, of een rode stip in het midden? Dan beschikt je Apple Watch over 4G.

Afgezien hiervan is het heel moeilijk om de twee versies op basis van uiterlijk van elkaar te onderscheiden. Ze zien er namelijk identiek uit. Wel is het zo dat de cellular Apple Watch in enkele exclusieve uitvoeringen verschijnt, zoals met een behuizing van titanium. Wanneer je zo’n horloge hebt weet je ook zeker dat ‘ie met 4G overweg kan, want de ‘gewone’ gps-versie is niet in zulke uitvoeringen beschikbaar.

…Of binnenkant

Voordat je mobiel internet op je Apple Watch hebt, moet je dit instellen. Om erachter te komen of ‘ie met 4G overweg kan, kun je het natuurlijk ook gewoon proberen in te stellen. Je komt er snel genoeg achter of dit het geval is:

Pak de gekoppelde iPhone erbij en open de Watch-app; Ga in het ‘Mijn Watch’-tabblad naar ‘Mobiel netwerk’; Tik nu op ‘Configureer mobiel’; En volg de instructies van je telecomprovider op.

Zoals gezegd heb je naast een geschikte Apple Watch ook een speciaal abonnement nodig om 4G op je Apple-smartwatch te kunnen gebruiken. Dit zogeheten Multisim-abonnement kost bij T-Mobile 5 euro per maand (dus bovenop je normale telefoonrekening).

Het is nog niet bekend wanneer andere Nederlandse providers dit gaan aanbieden. Wel geven meerdere partijen aan de “mogelijkheden te onderzoeken”.

