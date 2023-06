Apple TV Plus-serie Silo: zo kijk je de serie gratis

Er staat weer een toffe nieuwe serie op Apple TV Plus! Wij vertellen je waarom je Silo niet mag missen en hoe je de serie gratis kijkt op Apple TV Plus.

Silo is nu te zien op Apple TV Plus

Ben je inmiddels ook wel uitgekeken op Netflix? Of kan je jouw account niet meer delen door de nieuwe regeling? Dan is Apple TV Plus zeker het proberen waard. Er staat met Silo weer een nieuwe én goed beoordeelde serie op de streamingdienst. Op Apple TV Plus verschijnen er in totaal tien afleveringen van Silo, die allemaal ongeveer een uur duren. En nog beter: seizoen twee van de serie is al bevestigd.

Silo speelt zich af in de toekomst en gaat over een gemeenschap die, zoals de naam al doet vermoeden, in een gigantische silo leeft. Ze hebben geen keuze, want de wereld boven de grond is onleefbaar geworden voor de mens. In de ondergrondse samenleving gelden strenge regels, die bedoeld zijn om de inwoners te beschermen. Tenminste, dat is wat er tegen de bewoners wordt gezegd.

Vanaf het moment dat de sheriff een belangrijke regel overtreedt en er bewoners op een mysterieuze manier sterven, gaat het toch mis in de silo. Ingenieur Juliette Nichols, gespeeld door Rebecca Ferguson, probeert te ontdekken wat er aan de hand is. Maar in haar zoektocht ontdekt ze de heftige geheimen van de ondergrondse samenleving. In de serie zijn ook Will Patton, David Oyelowo en Tim Robbins te zien.

Zo kijk je Silo (tijdelijk) gratis

Er zijn verschillende manieren om Silo gratis te kijken op Apple TV Plus. Bij de aankoop van een nieuwe iPhone, iPad, Apple TV of Mac krijg je drie maanden lang Apple TV Plus gratis. Als je nog niet zo lang geleden een nieuw toestel hebt gekocht is het dus verstandig om even te checken of je nog in die eerste drie maanden zit. De korting geldt ook als je al een abonnement op Apple TV Plus hebt.

Ben je nog niet geabonneerd op Apple TV Plus? Dan kan je een gratis proefperiode aanvragen. Hoe lang deze duurt is afhankelijk van het abonnement dat je neemt. Bij het standaard Apple TV Plus-abonnement duurt de proefperiode zeven dagen. Met de tien afleveringen van Silo is een gratis periode van zeven dagen misschien aan de korte kant.

In dat geval is het Apple One-abonnement een slimmere keuze. Je hebt dan een gratis testperiode van één maand. Je krijgt er dan ook iCloud Plus, Apple Music én Apple Arcade bij. Bij beide abonnementen is het natuurlijk mogelijk om op te zeggen, voordat de proefperiode is afgelopen. Zo kijk je kosteloos naar Silo op Apple TV Plus, mits je de serie op tijd af hebt gekeken.

De laatste aflevering van het seizoen verschijnt overigens pas op 30 juni. Als je van plan bent om de hele serie in één keer te kijken in de gratis testperiode, is het dus slim om het abonnement pas daarna af te sluiten. Zo heb je genoeg tijd om de serie te kijken.

Abonnement afsluiten bij Apple TV Plus

Krijg je Silo niet af in de testperiode van je abonnement op Apple TV Plus? Na de proefperiode leg je 6,99 euro per maand neer voor een abonnement op Apple TV Plus. Het grote voordeel in vergelijking met Netflix: bij Apple TV Plus is het wél toegestaan om je account te delen. Als je het account met je vrienden deelt, betaal je dus weer wat minder dan 6,99 euro.

Voor een Apple One-abonnement wordt 16,99 euro per maand gevraagd aan individuele gebruikers. Deel je het abonnement liever met je gezin? Dan betaal je 22,95 euro per maand. Het account is dan te delen met maximaal vijf andere gebruikers in totaal. Daardoor betaal je relatief weinig voor het grote aanbod dat Apple TV Plus inmiddels biedt. Probeer hier het abonnement op Apple TV Plus!

