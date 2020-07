Ben je uitgekeken op Apple TV Plus? iPhoned legt uit hoe je gemakkelijk je abonnement kunt opzeggen.

Apple TV Plus opzeggen

Op Apple TV Plus kijk je naar exclusieve docu’s, films en series. De kwaliteit van de content is over het algemeen keurig, maar het aanbod mag wel wat worden uitgebreid. Dat schrijven we in onze bijgewerkte Apple TV Plus-review. De kans is aanwezig dat je binnen niet al te lange tijd uitgekeken bent op Apples streamingdienst, simpelweg omdat er niet zoveel te kijken valt.

Is dit voor jou van toepassing? Of ben je je Apple TV Plus-abonnement om een andere reden liever kwijt dan rijk? Dan kun je het pakket beter opzeggen. Dat doe je zo:

Open de Instellingen-app van je iPhone of iPad; Tik op je naam bovenaan het scherm en ga naar ‘Abonnementen’; Kies ‘Apple TV+’ en druk op de rode tekst ‘Annuleer (proef)abonnement’; Bevestig je keuze.

Je krijgt nu te zien tot wanneer je de streamingdienst kunt blijven kijken. Zit je nog in de proefperiode van Apple TV Plus? Dan wordt de toegang direct ingetrokken en kun je dus niet meer verder kijken.

Is het opzeggen van Apple TV Plus een foute keuze geweest? Via bovenstaande stappen kun je het foutje herstellen. Sluit simpelweg een nieuw abonnement af om weer verder te kijken. Wanneer je direct voor 1 jaar vooruitbetaalt krijg je overigens twee maanden gratis.

Apple TV Plus online opzeggen

Heb je je iPhone of iPad even niet bij de hand? Dan kun je Apple TV Plus via een website opzeggen. Hiervoor moet je wel net even wat andere aanwijzingen volgen:

Ga naar de officiële website van Apple TV Plus; Log in met je aanmeldgegevens; Klik op je profielfoto rechtsboven in het scherm en kies ‘Accountinstellingen’; Scrol omlaag en tik op ‘Beheer’ onder het kopje ‘Abonnementen’; Kies nu voor ‘Annuleer abonnement’.

Meer over Apple TV Plus

Apple TV Plus kost vijf euro per maand, maar onder bepaalde voorwaarden kun je voor noppes kijken. Check hiervoor ons artikel over het gratis kijken van Apple TV Plus. Ook leggen we je alles uit over het instellen van een kinderslot voor Apple TV Plus. Op die manier kunnen de kids geen films en series voor volwassenen kijken.