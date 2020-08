Apple TV Plus offline kijken: zo kun je series downloaden

Ook met Apple TV Plus kun je series downloaden voor offline gebruik, wat handig is als je bijvoorbeeld op vakantie gaat en geen internetverbinding hebt. iPhoned laat zien hoe je Apple TV Plus offline kijkt.

Apple TV Plus offline gebruiken: zo doe je dat

Net als andere streamingdiensten -zoals Netflix, Videoland, Disney Plus en Amazon Prime Video- biedt Apple TV Plus de optie om films en series voor offline gebruik te downloaden. Hierdoor heb je geen internetverbinding nodig om content te kijken, wat heel fijn is als je onderweg slecht internet hebt, of een beperkte databundel.

Het downloaden van series op Apple TV Plus, zoals See, The Morning Show en Dickinson, is heel simpel, al moet je eventjes weten waar de functie precies ziet. Volg de stappen hieronder om afleveringen te downloaden op je iPhone of iPad.

Open de TV-app op je iPhone of iPad en ga naar de serie die je wil downloaden; Bij elke aflevering zie je een blauw downloadicoontje (een wolkje met een pijltje naar beneden) staan. Tik hierop om te beginnen met downloaden; In het tabblad ‘Bibliotheek’ kun je bij ‘Gedownload’ de voortgang van het downloaden volgen. Het kan eventjes duren voordat je iPhone of iPad de aflevering(en) heeft opgeslagen; Zijn de downloads binnen, dan heb je geen internetverbinding meer nodig om Apple TV Plus te kijken.

Gedownloade series verwijderen

Ben je klaar met kijken, dan is het handig om de opgeslagen afleveringen weer te verwijderen omdat ze anders onnodig opslagruimte innemen op je iOS-apparaat. Het verwijderen van downloads doe je als volgt:

Open de TV-app en ga naar het ‘Bibliotheek’-tabblad; Bij ‘Gedownload’ zie je rechtsboven de optie ‘Wijzig’. Druk hierop; Vervolgens kun je op de afleveringen tikken die je wil verwijderen, en met ‘Verwijder’ rechtsboven je keuze bevestigen.

Meer over Apple TV Plus

Apple TV Plus is Apples antwoord op Netflix. De streamingdienst beschikt alleen maar over exclusieve documentaires, films en series. Apple TV Plus kost 4,99 euro per maand, maar dankzij de gratis proefweek kun je zonder addertjes onder het gras even kijken of de dienst bevalt.

Haal je binnenkort een Apple-product in huis? Dan krijg je een jaar Apple TV Plus gratis. In onze bijgewerkte Apple TV Plus review vertellen we of de dienst het betalen waard is.