Waar vind ik de gratis maanden Apple TV+ bij het kopen van een Apple-apparaat?

Koop je een nieuwe iPhone, iPad of Mac, dan belooft Apple dat je daar drie maanden gratis Apple TV Plus bij krijgt. Maar waar vind je die dan?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gratis Apple TV Plus: waar dan?

Apple TV Plus is een streamingdienst die je niet het hele jaar nodig hebt, omdat het aanbod vergeleken met andere diensten relatief klein is. Als je hier en daar een gratis maandje meepikt, kun je de beste dingen bingen en weer door. Daarom is het zo leuk dat Apple gratis maanden weggeeft als je een nieuw apparaat koopt.

Als je bij Apple shopt en je kijkt naar een nieuwe iPhone, iPad of Mac, dan staat er bij de voordelen dat je drie maanden Apple TV Plus krijgt met de tekst ‘3 maanden lang gratis bingewaardige films en series’. Maar als jouw nieuwe apparaat opstart en Apple TV Plus wil kijken, moet je gewoon betalen. Hoe zit dat?

Gratis maanden activeren

Om de drie gratis maanden te accepteren, start je jouw nieuwe apparaat op en log je in met je Apple ID. Vervolgens open je de Apple TV-app. De aanbieding verschijnt dan vanzelf in beeld. Soms moet je iets omlaag scrollen om de aanbieding te krijgen.

Tik op de aanbieding om deze te accepteren, waarna je soms nog wat informatie moet invullen zoals een geldig betaalbewijs. Het abonnement kun je vervolgens direct weer annuleren, waarna je gewoon drie maanden lang kunt kijken en je daarna geen verrassing krijgt over een rekening.

Let wel op dat je de aanbieding binnen drie maanden na het instellen van je nieuwe apparaat moet activeren.

Ik zie mijn gratis Apple TV Plus niet

Nu kan het zijn dat je jouw splinternieuwe apparaat hebt aangezet en ingesteld, maar je deze aanbieding helemaal niet krijgt.

Dat komt doordat je de kleine lettertjes waarschijnlijk niet hebt gelezen. Niet gek, want ze zijn niet voor niets zo klein. Je krijgt deze aanbieding namelijk alleen als je nog niet eerder drie maanden of een heel jaar gratis Apple TV Plus hebt geactiveerd.

Zie je de aanbieding dus niet als je de Apple TV-app opent, dan heb je geen recht op de aanbieding. Helaas.

Meer gratis maanden krijgen

Dat betekent niet dat het helemaal gedaan is met de gratis maanden, want regelmatig zijn er acties via andere partijen waardoor je toch gratis maanden Apple TV Plus krijgt. Bijvoorbeeld bij een LG-televisie of een PlayStation-spelcomputer. Kijk eens rond en wie weet heb je geluk.