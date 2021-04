iOS 14.5: Stel je Apple TV optimaal in met behulp van je iPhone

Dankzij iOS 14.5 en tvOS 14.5 is het makkelijker dan ooit om de optimale beeldscherminstellingen te kiezen voor je tv. Met de Kleurbalans-functie doet de Apple TV dit helemaal zelf, met een beetje hulp van een iPhone.

Wat is Apple TV Kleurbalans

Je televisie optimaal instellen kan een gedoe zijn. Is de helderheid nu net te hoog of juist niet? Of moet je juist met het contrast sleutelen om films er zo goed mogelijk uit te laten zien? Apple herkent dit en heeft daarom Kleurbalans toegevoegd. Deze functie is onderdeel van tvOS 14.5 en neemt dit klusje uit handen. Om Kleurbalans te gebruiken heb je het volgende nodig.

Dit heb je nodig om Kleurbalans te gebruiken:

Heb je alles? Dan kun je aan de slag om Kleurbalans te activeren. Dit hoef je maar eenmalig te doen, want daarna zal de Apple TV de instelling onthouden en gebruiken. Volg de stappen hieronder om de functie aan te zetten.

Apple TV Kleurbalans instellen: zo doe je dat

Je stelt Apple TV Kleurbalans als volgt in Open de Instellingen-app op je Apple TV en kies ‘Video en Audio’; Scrol naar beneden en klik op ‘Kleurbalans’; Houd je iPhone in de buurt van je tv tot er een melding verschijnt. Druk op ‘Ga door’ op je iPhone; Volg de instructies op het scherm van je tv: draai je iPhone om en houd hem op 2,5 centimeter afstand van je tv in het vakje; Wacht tot de calibratie is voltooid.

Nu de calibratie is voltooid, verschijnt er een nieuw scherm. Hier kun je schakelen tussen de originele instellingen en Kleurbalans, zodat het verschil direct zichtbaar wordt. In ons geval zagen we een duidelijke verandering, waarbij Kleurbalans veel rijkere en meer natuurgetrouwe kleuren liet zien.

Omdat de functie je omgeving bekijkt en scant met je iPhone, raden we aan om hem opnieuw te gebruiken als je de tv een keer verplaatst. Bijvoorbeeld als je verhuist of hem in een andere kamer zet. Op die manier weet je zeker dat de kleurinstellingen optimaal zijn.

Kleurbalans-optie niet beschikbaar?

Zie je de functie Kleurbalans niet verschijnen of is hij niet aan te klikken in het menu? Dan kan dat verschillende redenen hebben. Check altijd eerst of je Apple TV daadwerkelijk is bijgewerkt naar tvOS 14.5 of nieuwer. Daarnaast werkt de functie niet als je tv Dolby Vision ondersteunt, omdat deze techniek al zelf de kleur afstemt. Ook zijn er sommige tv’s die de functie niet ondersteunen.

