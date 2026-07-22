Je moet deze functie op je Apple TV absoluut níét inschakelen (om deze reden)

De beste beeldinstelling op je Apple TV is niet altijd de meest logische. Maar met een paar kleine aanpassing ziet alles er een stuk beter uit.

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Deze functie op je Apple TV moet je absoluut niet inschakelen

Een moderne televisie ondersteunt doorgaans HDR (High Dynamic Range) of Dolby Vision voor kleuren. De Apple TV stelt het beeld vaak standaard daarop in. Dat klinkt logisch, maar het kan juist een minder mooi beeld geven.

Daarom kun je beter de HDR-optie uitzetten in het menu van de Apple TV en hem standaard op 4K SDR instellen. Je Apple TV zal dan alleen naar HDR overschakelen als een film of serie ook echt HDR-content bevat.

Dit is waarom altijd HDR geen goed idee is

HDR kan fellere lichte delen, meer contrast en rijkere kleuren laten zien. Alleen is lang niet alles voor HDR gemaakt. Het menu van je Apple TV, YouTube-video’s, oudere films en veel gewone video’s gebruiken nog steeds SDR (Standard Dynamic Range).

Staat je Apple TV altijd op HDR, dan wordt dat normale beeld alsnog als HDR uitgevoerd. Kleuren en helderheid kunnen daardoor anders ogen (vaak flets of te donker) dan de maker bedoelde.

Met 4K SDR als vaste basis blijft SDR-materiaal gewoon SDR. Start je een echte HDR-film, dan kan de Apple TV automatisch overschakelen naar HDR, HDR10+ of Dolby Vision (zolang je televisie daar ondersteuning voor heeft).

Je mist dus geen HDR-kwaliteit door deze instellingen aan te zetten. Het kastje kiest simpelweg de juiste beeldstand voor wat je op dat moment kijkt. Maar je moet daarvoor ook de optie ‘Maak dynamisch bereik passend’ aanzetten.

Zo stel je 4K SDR in op je Apple TV 4K voor de beste kleuren

Om je Apple TV 4K standaard in te stellen op SDR moet je even een kleine aanpassing maken. Dat doe je op de volgende manier.

Apple TV 4K op SDR instellen en Dynamisch bereik aanzetten Open de ‘Instellingen’ van je Apple TV 4K; Ga naar ‘Video en audio’; Ga naar ‘Structuur’ en kies voor ‘4K SDR’. Als je televisie geen 4K ondersteunt kun je ook voor ‘1080p SDR’ kiezen; Ga vervolgens een menu terug en kies voor ‘Maak content passend’; Zet beide opties ‘Maak dynamisch bereik passend’ en ‘Maak beeldsnelheid passend’ op ‘Aan’;

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Klaar! De menu’s en gewone video’s blijven voortaan in SDR, terwijl echte HDR-content op je Apple TV automatisch in de juiste HDR-stand verschijnt. Je televisie kan tijdens het wisselen heel even een zwart scherm laten zien. Dat is normaal, want de tv verandert dan van beeldstand of beeldsnelheid.

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