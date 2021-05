Simpel op je televisie aansluiten en klaar? Nee, bij het goed installeren van Apple TV zijn er meerdere stappen die je moet ondernemen. In dit artikel leggen we je uit hoe je soepel en snel Apple TV 4K installeert.

Apple TV 4K installeren

Heb je net Apple TV in huis gehaald en wil je direct op de bank ploffen? Lees dan ons uitgebreide stappenplan, zodat je snel Apple TV kunt installeren. Het instellen is heel eenvoudig en een kwestie van een paar minuten. Het verder aanpassen van alle instellingen naar eigen wens neemt echter wat meer tijd in beslag. Zo heeft Apple TV 4K meer opties dan zijn voorgangers. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk om de kleurbalans in te stellen, zodat deze beter bij televisietoestel past.

Sluit de Apple TV 4K aan; Aansluiten gaat via een HDMI-kabel, deze is niet in de doos inbegrepen Stel de gewenste taal en regio in; Accepteer de privacyverklaring en klik op Doorgaan; Laat Apple TV overschakelen naar een ander weergaveformaat; Het overschakelen naar een nieuw weergaveformaat is niet altijd nodig. Kies Instellen met iPhone; Ontgrendel je iPhone; Controleer of deze aangemeld is op hetzelfde wifi-netwerk als Apple TV. Schakel Bluetooh in; Houd je iPhone dichtbij de Apple TV Apple TV verzamelt nu de wifi-informatie van de iPhone Als dit niet lukt keer je terug naar het scherm Instellen met iPhone en selecteer je de optie Handmatig. Voer authenticatiecode in; Bij zowel handmatig als automatisch instellen wordt er een authenticatiecode naar je iPhone gestuurd. Kies op het volgende scherm voor Inschakelen bij de optie ‘Eén startscherm’; Kies in het menu voor de plek in huis waar de Apple TV staat; Accepteer de algemene voorwaarden.

Apple TV 4K is nu ingesteld en klaar voor gebruik. Tijdens de installatieprocedure komen de nieuwe functies van Apple TV 4K nog niet aan bod. Deze kun je later instellen.

Apple TV 4K kleurbalans aanpassen

Ga op de Apple TV 4K naar Instellingen en selecteer daar Video en audio; Scroll ver naar beneden naar de optie Kleurbalans; Volg de instructies op het scherm.

Eén van de instructies vraagt om je iPhone dichtbij de televisie te houden. Wanneer je dit doet, herkent de iPhone de Apple TV 4K en verschijnt er een kleurbalansscherm. Hierna kun je naar hartenlust kleuren aanpassen via een reeks tests.

