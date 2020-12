Tip: Zo start je een Apple Silicon Mac op in de veilige modus

Macs die zijn uitgerust met Apples eigen M1-chip starten net iets anders op dan hun broertjes met Intel-processor. Heb je problemen met je Apple Silicon Mac? In dit artikel leggen we uit hoe je je M1-Mac opstart in de veilige modus om deze te herstellen.

Een Apple Silicon Mac opstarten in de veilige modus: zo werkt het

Heb je problemen met je MacBook? Dat is natuurlijk heel vervelend. Gelukkig kun je er vaak zelf wat aan doen. De veilige modus is ontworpen zodat je zelf problemen op kunt lossen op je Mac. De modus helpt je om bepaalde problemen te isoleren, zodat je snel kunt zien waar de oplossing zit.

De veilige modus zorgt er bijvoorbeeld voor dat bepaalde programma’s die automatisch opstarten even niet worden opgestart. Op die manier kun je zien of het probleem bij één van deze programma’s ligt. Zo werkt de veilige modus op een Apple Silicon Mac:

Klik op het Apple-menu en kies ‘Zet uit…’; Houd de aan/uit-knop vervolgens ingedrukt tot je het Opties-venster ziet staan; Houd nu shift ingedrukt en kies ‘Ga verder in veilige modus’.

Wees geduldig

Geduld is een schone zaak bij dit proces: het kan namelijk wat langer duren voor je Mac opstart in de veilige modus. Wil je weer uit de veilige modus? Klik dan gewoon weer op het Apple-menu en kies weer ‘Zet uit…’.

Je Mac start nu weer zoals gewoonlijk op. Zorg er wel voor dat je geen knoppen indrukt tijdens het opnieuw opstarten. Ook het verlaten van de veilige modus kan wat langer duren dan je gewend bent, dus probeer geduldig te blijven en onderbreek het opstartproces niet.

Meer tips

Heb je onoplosbare problemen? Dan is het ook nog altijd mogelijk om een harde reset uit te voeren. In onze tip lees je hoe je je MacBook terugzet naar fabrieksinstellingen. Vergeet daarbij niet om ook een backup te maken van je Mac. Mocht het resetten misgaan, ben je zo in ieder geval niet al je persoonlijke gegevens kwijt.