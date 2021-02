Het komt niet vaak voor, maar soms heb je het serienummer van je iPhone nodig. Bijvoorbeeld omdat je een verzekeringsformulier moet invullen. In dit artikel leggen we uit hoe je het serienummer van Apple-apparaten achterhaalt.

Apple serienummer achterhalen: zo kom je erachter

Er leiden namelijk meerdere wegen naar Rome. Druk op één van de links hieronder om direct naar de aanwijzingen voor jouw Apple-apparaat te gaan.

1. iPhone serienummer checken

Heb je je iPhone bij de hand én gaat het scherm aan? Dan kun je het serienummer via het toestel zelf opzoeken:

Pak je iPhone erbij en open de Instellingen-app; Tik op ‘Algemeen’ en kies ‘Info’; Noteer het serienummer.

2. Serienummer van een iPad controleren

Op een iPad kun je het serienummer op precies dezelfde manier opzoeken. Ga dus naar de Instellingen-app, open ‘Algemeen’ en ga naar ‘Info’. Vervolgens staat hier het serienummer van je iPad.

Gaat je Apple-tablet niet meer aan? Dan kun je zijn unieke identificatiecode ook achterhalen door ‘m om te draaien. Op de achterkant van je iPad staat namelijk het serienummer.

Serienummer achterhalen via de Finder of iTunes

Gaat het scherm van iPhone of iPad niet meer aan, maar werkt ‘ie nog wel? Dan kun je het serienummer achterhalen via je computer:

Koppel je Apple-apparaat aan de computer; Op een Mac met minstens macOS Catalina (10.15) open je Finder. Heb je een Windows-pc of oudere Mac, dan open je iTunes; Ga in Finder naar het tabblad ‘Algemeen’. In iTunes kies je voor ‘Overzicht’; Vervolgens kun je links in het scherm op je Apple-apparaat klikken en het serienummer achterhalen.

Andere manieren

Heb je je iPhone of iPad niet bij de hand? Dan kun je het serienummer van de iPhone ook checken via je computer. Je hebt hiervoor wel je Apple ID-gegevens nodig:

Ga naar de officiële website van Apple; Log in met je Apple ID-aanmeldgegevens; Scrol omlaag naar het gedeelte ‘Apparaten’ en selecteer van welk product je het serienummer wil checken.

Deze methode werkt alleen wanneer je minstens één keer met je Apple ID op je iPhone hebt ingelogd. Een Apple ID is als het ware een Apple-paspoort: je gebruikt het account om in te loggen bij apparaten en diensten van het bedrijf.

3. MacBook serienummer opzoeken

Het serienummer van je iMac, Mac mini of MacBook (Air/Pro) kun je het best achterhalen door de onderkant te bekijken. Als het goed is vind je het unieke nummer hier bij de wettelijk verplichte aanduidingen staan. Je kunt het serienummer van een MacBook of andere Mac natuurlijk ook achterhalen via de verpakking of mogelijk via de factuur.

4. Serienummer van AirPods checken

Het serienummer van AirPods vind je in de Instellingen-app van je gekoppelde iPhone. Ga vervolgens naar ‘Bluetooth’ en zoek jouw AirPods in de lijst. Tik vervolgens op de infoknop naar de oordopjes. Als het goed is zie je hier het serienummer van de AirPods.

Lukt dit niet? Pak dan het oplaaddoosje erbij. Het serienummer van de bijbehorende AirPods staat op de onderkant van het klepje. Mensen met een AirPods Max maken het linkeroorkussen los om het serienummer te zien.

5. Apple Watch serienummer checken

Het serienummer van een Apple Watch kun je op twee manieren achterhalen. De makkelijkste methode is natuurlijk via het horloge zelf:

Ga naar de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Info’ en scrol omlaag; Noteer het serienummer van de Apple Watch.

Wanneer je het horloge niet bij de hand hebt, kun je het nummer ook via de gekoppelde iPhone opzoeken. Open hiervoor de Watch-app en ga naar het ‘Mijn Watch’-tabblad. Ga vervolgens naar ‘Algemeen’ en tik op ‘Info’. Hier staat het serienummer van je Apple Watch.

Heeft dit niet geholpen? Dan kun je het serienummer ook op de kast van je Apple-horloge terugvinden. Verwijder hiervoor het bandje en controleer vervolgens de sleuf.

Wanneer niets werkt

Heb je tot nog toe geen geluk gehad? Dan kun je altijd nog proberen om het serienummer van je Apple-apparaat op te sporen via de originele verpakking. Er zit namelijk als het goed is een sticker op met alle relevante productinformatie, waaronder een serienummer.

Ook kun je proberen om de hulp van de verkoper in te schakelen. Misschien heeft de winkel een administratiesysteem met daarin het serienummer van jouw Apple-aankoop.

