Dit Apple-product kun je nu beter niet kopen (en dit is waarom)

Apple brengt regelmatig nieuwe producten uit, waardoor er één toestel is dat je nu beter niet kunt kopen. Om dit Apple-product gaat het!

MacBook Air 2025

Het nieuwe jaar is pas net begonnen, maar we hoeven waarschijnlijk niet lang te wachten op het eerste Apple-product. De MacBook Air 2025 verschijnt in het voorjaar, volgens geruchten wordt de laptop tussen januari en maart aangekondigd. Ben je van plan om een nieuwe laptop te halen? Dan kun je dus beter nog even wachten met het kopen van een MacBook Air, want de nieuwe generatie verschijnt binnenkort.

Het is daarom aan te raden om nu geen MacBook Air aan te schaffen, ook als je niet van plan bent om straks de nieuwste uitvoering te halen. De prijzen van eerdere generaties worden verlaagd, zodra Apple de MacBook Air 2025 op de markt brengt. Zo krijg je de MacBook Air 2023 en MacBook Air 2024 binnenkort tegen een veel lagere prijs. Klinkt dat goed? Wacht dan nog even met het kopen van dat Apple-product.

Dit zijn de nieuwe functies

Apple voorziet de MacBook Air in 2025 naar verluidt van de snelle M4-chip. Deze processor kennen we al van de iPad Pro en MacBook Pro 2024. Het verschil tussen de M3- en de M4-chip is groot, uit tests blijkt dat de nieuwe processor ongeveer 25 procent sneller is. De nieuwe generatie van de MacBook Air wordt zo veel sneller en heeft minder tijd nodig om zware taken te verwerken. Dat is handig, zeker met de komst van Apple Intelligence.

Andere verbeteringen die bij de MacBook Air 2025 worden verwacht zijn een verbeterde accuduur, de introductie van een extra Thunderbolt 4-poort en Middelpunt. Met laatstgenoemde gebruikt de camera machinelearning om je altijd in het midden van het videobeeld te tonen. Dit komt vooral van pas als je beweegt tijdens een videogesprek, je wordt dan altijd gecentreerd op het beeld weergegeven. Daarnaast krijgt de MacBook Air 2025 drie Thunderbolt 4-poorten, dat zijn er twee bij de huidige generatie.

Meer over de MacBook Air

De MacBook Air 2025 neemt vermoedelijk de startprijs van de MacBook Air 2024 over, dus je krijgt de laptop voor 1299 euro (of € 1.059,-) in huis haalt. Vind je die prijs te hoog? Dan zijn de MacBook Air 2024 en de MacBook Air 2023 nog steeds een hele goede keuze. Apple biedt beide producten nu nog aan, de MacBook Air 2023 wordt later dit voorjaar waarschijnlijk uit de verkoop gehaald. Dan kun je het toestel nog steeds bij andere aanbieders halen, vermoedelijk tegen een veel lagere prijs.

De verschillen tussen de MacBook Air 2023 en de MacBook Air 2024 zijn klein, het voornaamste verschil is de processor. De laptop uit 2023 draait op de M2-chip, bij de MacBook Air 2024 is dat de M3-chip. Wel komt de MacBook Air 2024 standaard met 16 GB aan werkgeheugen, waarmee de laptop beter voorbereid is op de komst van Apple Intelligence. Bij beide toestellen heb je de keuze uit een 13- of 15-inch scherm. Wil je meer weten over de MacBook Air? Bekijk dan hier de eerdere generaties: