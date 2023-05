Apple onthult nieuwe Pride-wijzerplaat voor Apple Watch – zo stel je die in

Zoals ieder jaar heeft Apple een nieuwe Pride-wijzerplaat voor je Apple Watch gelanceerd mét bijbehorende iOS-achtergrond. Zo stel je ze in!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe Pride-wijzerplaat voor Apple Watch

Ieder jaar brengt Apple een nieuwe wijzerplaat uit in het thema van Pride. Dat is dit jaar niet anders: Apple heeft de nieuwe wijzerplaat met alle kleuren van de regenboog inmiddels onthuld. Naast de regenboogkleuren heeft de wijzerplaat nog vijf andere kleuren: zwart en bruin als symbool voor zwarte en Latijns-Amerikaanse gemeenschappen en de slachtoffers van hiv en aids, en lichtblauw, roze en wit als symbool voor transgenders en non-binaire personen.

Lees ook: Apple Watch Series 9 krijgt een nieuwe chip (en dat is écht nodig)

Bij de Pride Edition-wijzerplaat hoort natuurlijk ook een passend Apple Watch-bandje met dezelfde kleuren. Het Pride Edition-bandje is geschikt voor een Apple Watch Series 3 of nieuwer van 41 millimeter en 45 millimeter. Vanaf 24 mei is het bandje verkrijgbaar voor 49 dollar. Het is nog niet bekend hoeveel het bandje in Nederland gaat kosten.

Zo installeer je de nieuwe wijzerplaat op je Watch

Vind je de nieuwe wijzerplaat ook zo tof? Om de nieuwe achtergrond in te stellen op je Apple Watch moet je nog even geduld hebben, want de wijzerplaat komt pas met watchOS 9.5 naar je horloge. Volgens Apple verschijnt deze update volgende week, dus dan kan je de kleurrijke Pride-wijzerplaat meteen instellen op je Apple Watch. Je moet daarvoor dus wel eerst even je Apple Watch updaten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft bovendien verklapt dat iOS 16.5 volgende week verschijnt. Bij de Pride Edition-wijzerplaat hoort immers ook een passende iOS-achtergrond. Die achtergrond komt in iOS 16.5 naar je iPhone en is volgens Apple volgende week beschikbaar. Nog maar even wachten dus, want er is binnenkort weer een nieuwe update voor je iPhone beschikbaar. Lees hier wat we tot nu toe weten over iOS 16.5.

Nieuwe Watch kopen? Check de beste prijzen

Vanaf volgende week is de nieuwe toffe Pride-wijzerplaat al op je Apple Watch te installeren. Ben jij nog op zoek naar een nieuwe Apple Watch? Of is je huidige Apple Watch echt toe aan een upgrade? Check dan de Apple Watch-prijsvergelijker van iPhoned, zodat je zeker weet dat je de laagste prijs betaalt.

De Apple Watch Series 8 en de Apple Watch Ultra zijn op dit moment de nieuwste smartwatches van Apple. Vind je die te duur? Dan is de Apple Watch SE 2022 een goede optie!

Apple Watch Series 8 prijzen vergelijken Nieuw € 406,95 Bekijk beste prijs Refurbished € 489,99 Bekijk beste prijs

Apple Watch SE 2022 prijzen vergelijken Nieuw € 259,- Bekijk beste prijs Refurbished € 301,99 Bekijk beste prijs