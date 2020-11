Apple Pencil beginnersgids: 5 praktische tips en apps

Met de Apple Pencil haal je een handig accessoire in huis als je meer met je iPad wil doen. Wij geven je vijf tips om er een goede start mee te maken.

Lees verder na de advertentie.

Apple Pencil voor beginners: alles wat je moet weten

1. Deze iPads ondersteunen de Apple Pencil 1 of 2

Apple heeft twee versies van de Apple Pencil, die allebei op specifieke iPad-modellen werken. Hoewel de tweede generatie in ieder opzicht beter is dan de eerste, werkt deze simpelweg niet op een hele hoop iPads. Kijk van tevoren dus eerst goed welke iPad jij hebt en welke Apple Pencil jij dus kunt gebruiken.

Deze iPads ondersteunen de Apple Pencil 1

iPad (6e, 7e en 8e generatie)

iPad Air (3e generatie)

iPad mini (5e generatie)

12,9 inch-iPad Pro (1e en 2e generatie)

10,5 inch-iPad Pro

9,7 inch-iPad Pro

Deze iPads ondersteunen de Apple Pencil 2

iPad Air (4e generatie)

12,9 inch-iPad Pro (3e en 4e generatie)

11 inch-iPad Pro (1e en 2e generatie)

Weet je niet zeker welke iPad je hebt? Volg dan onderstaande stappen om er snel achter te komen.

Open de Instellingen-app op je iPad; Tik op ‘Algemeen’; Tik op ‘Info’; Kijk achter ‘Model’ naar het type iPad dat je hebt.

2. De Apple Pencil koppelen en opladen

Afhankelijk van welke Apple Pencil je hebt, werkt het koppelen met een iPad net even anders. Gelukkig is het in beide gevallen heel simpel.

Apple Pencil 1 koppelen: stop de Apple Pencil met de Lightning-aansluiting in de Lightning-poort van de iPad. Als de accu van de Pencil leeg is, kan het even duren tot hij verbinding maakt. Zorg dat bluetooth is geactiveerd op je iPad. De Pencil is nu gekoppeld.

Apple Pencil 2 koppelen: Klik de Pencil vast met de magneet aan de zijkant van de iPad. Er verschijnt een melding in beeld waarin je de accucapaciteit kunt zien. Zorg dat bluetooth aanstaat en de Pencil is klaar voor gebruik.

3. Apple Pencil 2: zo stel je de onzichtbare knop in

De tweede generatie Apple Pencil heeft een handige knop aan boord, die je echter niet ziet. Door op de platte kant van de stylus twee keer te tikken, kun je specifieke functies activeren. Wissel bijvoorbeeld snel tussen de gum en je pen, of toon het kleurenpalet. Je stelt dit als volgt in.

Open de Instellingen-app; Tik op ‘Apple Pencil’; Kies onder ‘Tik dubbel’ voor een functie die je wil.

In deze instelling kun je de onzichtbare knop ook uitschakelen. Handig als je hem te vaak per ongeluk activeert.

4. De beste Apple Pencil-apps

De Apple Pencil is pas echt goed als je er de juiste apps mee gebruikt. Uiteraard zijn het vooral noititie- en teken-apps die het beste uit de verf komen met de Pencil.

De beste notitie-app: GoodNotes

GoodNotes heeft alles wat je wil van een uitgebreide notitie-app. Op de eerste plaats is het een fijne app om met een Apple Pencil handgeschreven notities te maken, met allerlei opties om het papier aan te passen zodat het past bij de aantekeningen die jij maakt.

Wat GoodNotes echt onderscheidt van de rest is alles wat de app naast het noteren zelf doet. Zo is de app erg overzichtelijk door het handige startscherm, waarin je aparte notitieboekjes kunt maken voor verschillende taken. Heb je veel losse schrijfsels? Dan kun je ook mappen maken om ze netjes op te bergen.

Wil je meer goede notitie-apps bekijken voordat je de stap naar GoodNotes zet? Check ons overzicht met de beste iPad notitie-apps.

GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 9,4 (2977 reviews) € 8,99 via App Store via App Store

De beste teken-app: ProCreate

Procreate is dé teken-app voor serieuze kunstenaars. De betaalde app loopt over van teken-tools die exclusief voor de iPad ontwikkeld zijn en de Apple Pencil op een nuttige manier benutten. Je merkt aan alles dat het programma exclusief voor iPadOS is gemaakt, en niet vanaf de Mac overgezet is. De compleetheid van Procreate is ook direct een mogelijk minpunt: alle opties en instellingen kunnen nogal intimiderend overkomen.

Op zoek naar meer teken-apps? Bekijk ons overzicht met de beste iPad teken-apps.

Procreate Savage Interactive Pty Ltd 8,8 (764 reviews) € 10,99 via App Store via App Store

5. Schrijven (Scribble) in iPadOS 14: zo werkt het

iPadOS 14 heeft met Scribble een handige functie toegevoegd, die echter nog niet optimaal werkt in het Nederlands. Om van Scribble gebruik te maken, moet je eerst bij de toetsenbord-instellingen een Engels toestenbord toevoegen. Heb je dit gedaan, dan kun je Scribble als volgt activeren.

Open de Instellingen-app; Tik op ‘Apple Pencil’; Zet de schakelaar achter ‘Schrijven’ op groen.

Scribble is nu geactiveerd en kun je ook meteen vanuit dit instellingenscherm uittesten. Dit doe je door onder de instelling op ‘Probeer schrijven’ te tikken. Je iPad laat dan meteen zien wat er allemaal mogelijk is met deze nieuwe functie.