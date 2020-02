Zie je een foutje in het betalingsoverzicht van Apple Pay? Gelukkig kun je heel makkelijk bijvoorbeeld de winkel of locatie van de transactie aanpassen. Zo pas je een Apple Pay-probleem aan op je iPhone, iPad, Apple Watch of Mac.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Pay-probleem melden

In het transactieoverzicht van Apple Pay staat netjes vermeldt waar en hoe laat je contactloos hebt betaald. Meestal is deze informatie correct, maar zo nu en dan sluipt er weleens een foutje tussendoor. is dit het geval? Zo meld je een probleem bij een Apple Pay-betaling:

Open de Wallet-app op je iPhone en tik op de betaalkaart waarbij je een probleem wil melden; Kies vervolgens de foute transactie en druk op ‘Meld een probleem’ onderaan het scherm; Tik op ‘Onjuiste verkopersgegevens’ en geef aan welke informatie fout is; Verbeter de verkopersnaam, categorie of een ander probleem en druk op ‘Gereed’ zodra je klaar bent.

De fout is nu hersteld en als het goed is, zie je de juiste informatie terug in je betalingsoverzicht. Het is belangrijk om te onthouden dat bovenstaande stappen alleen bedoeld zijn om toevallige foutjes weg te werken. Je kunt dus geen geweigerde of mislukte betalingen op deze manier terugkrijgen.

Ook interessant: Zo wijzig je factuur- en verzendgegevens in Apple Pay



Apple Pay-probleem melden op iPad, Apple Watch en Mac

Wil je een Apple Pay-probleem melden op een iPad? Ga dan eerst naar de Instellingen en kies ‘Wallet en Apple Pay’. Tik vervolgens op de betaalkaart die je wil verbeteren en volg bovenstaande aanwijzingen vanaf stap 2.

Ook met een Apple Watch is het mogelijk om een betalingsprobleem te corrigeren. Open hiervoor de Watch-app op je iPhone, tik in het tabblad ‘Mijn Watch’ op ‘Wallet en Apple Pay’ en open de betaalkaart die je wil verbeteren. Ga dan naar ‘Transacties’ en volg bovenstaande aanwijzingen vanaf stap 2.

Tot slot kun je een Apple Pay-probleem ook melden op een Mac met Touch ID. Ga hiervoor naar de Systeemvoorkeuren. klik op ‘Wallet en Apple Pay’ en open de betaalkaart waarbij je een transactie wil verbeteren. Kies ‘Transacties’ en volg bovenstaande aanwijzingen vanaf stap 2.

Meer over Apple Pay

Apple Pay is inmiddels voor meerdere banken beschikbaar. Heb je een rekening bij zowel ABN Amro als ING? Dan kun je beide passen toevoegen. Check onze tip over meerdere passen aanmelden in Apple Pay voor instructies. En ben je niet tevreden met een aankoop? Lees dan ons artikel over hoe retourneren in Apple Pay werkt.