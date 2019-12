Krijg je een bevestiging van zowel Apple Pay als ING wanneer je iets contactloos afrekent en vind je dit vervelend? Zo zet je meldingen van Apple Pay uit op iPhone, Apple Watch en Mac.



Apple Pay-meldingen uitschakelen

Je krijgt automatisch een melding wanneer je afrekent met Apple Pay. Zo weet je dat de betaling is gelukt. De ING-app doet dit misschien ook waardoor je twee keer te horen krijgt dat het bedrag van je rekening is afgeschreven. Door de meldingen van Apples betaalsysteem uit te schakelen voorkom je deze dubbele bevestiging. Zo zet je de notificaties uit op iPhone, Apple Watch en Mac.

Zo zet je meldingen van Apple Pay uit op iPhone:

Ga op je iPhone naar de Instellingen-app; Tik op ‘Wallet en Apple Pay’ en kies de kaart waarvoor je de meldingen wil uitschakelen; Kies het tabblad ‘Transacties’ en verschuif de schakelaar bij ‘Sta meldingen toe’; Je krijgt voortaan geen meldingen van Apple Pay meer.

Op een Apple Watch werkt het ongeveer hetzelfde:

Open de Watch-app op je iPhone; Tik op ‘Wallet en Apple Pay’ en kies de kaart waarvoor je de meldingen wil uitschakelen; Verplaats de schakelaar bij ‘Sta berichtgeving toe’ zodat het vakje grijs wordt.

Wil je helemaal geen bevestiging meer ontvangen wanneer een betaling gelukt is? Open dan de ING-app op je iPhone, tik op de drie streepjes linksboven in het scherm en kies ‘Instellingen’ onderaan het menu. Tik op ‘Pushnotificaties’ en verschuif de schakelaar zodat het vakje grijs wordt.

Apple Pay meldingen uitschakelen op de Mac

Reken je vooral online af met Apple Pay? Ook dan krijg je misschien een dubbele notificatie. Zo zet je Apple Pay meldingen uit op je Mac(Book):

Open ‘Systeemvoorkeuren’ via het appeltje linksboven in je scherm: Klik op de betaalkaart waarvoor je de meldingen wil uitzetten; Kies ‘Transacties’ en zet het vinkje bij ‘Toon transactiemeldingen van [je pas]” uit; Vanaf nu ontvang je geen meldingen meer.

