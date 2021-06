Met Apple Pay heb je geen plastic betaalkaart meer nodig. Voortaan betaal je met je, iPhone, Apple Watch of online met je Mac en iPad. In deze tip lees je precies hoe je de betaaldienst instelt, hoe het werkt en wat de mogelijkheden zijn.



Apple Pay instellen op je iPhone, Apple Watch en Mac

Apple Pay is sinds 2019 officieel beschikbaar in Nederland. Praktisch alle grote banken ondersteunen de betaaldienst inmiddels. Grote kans dus dat jij er ook mee aan de slag kunt. In deze tip leggen we per apparaat uit wat je nodig hebt om met Apple Pay te betalen.

Apple Pay instellen op een iPhone

De meest gangbare manier om met Apple Pay te betalen is met een iPhone. Als je een iPhone 6 of nieuwer hebt, kun je de betaaldienst gebruiken. Dat komt omdat er vanaf deze iPhone een speciale chip in het toestel zit, die gekoppeld is met de Touch ID- of Face ID-sensor om veilige betalingen mogelijk te maken.

Stap 1: Een betaalpas aan Apple Pay toevoegen

Voordat je kunt betalen met Apple Pay, moet je eerst een betaalpas toevoegen aan de Wallet-app op je iPhone. In landen waar Apple Pay wordt ondersteund, kun je deze app gebruiken om je ondersteunende bankpas te registreren en aan je iPhone te koppelen. Dat werkt als volgt.

Zo voeg je een Apple Pay betaalpas toe Open de Wallet-app en tik op het blauwe plusje in de rechter bovenhoek; Volg de stappen op het scherm om je kaart te registreren; Druk op volgende om je bank te laten controleren of je Apple Pay kunt gebruiken; Voer mogelijk een verificatiecode in via SMS of de Bankieren-app Zodra je verzoek is goedgekeurd staat je bankpas in Wallet en kun je Apple Pay gebruiken.

Nu de betaalpas is toegevoegd, kun je in winkels en online betalen met Apple Pay en de gekoppelde pas. Heb je meer passen, dan kun je deze op dezelfde bovenstaande manier toevoegen. Je kunt op die manier van verschillende banken pasjes toevoegen aan de Wallet-app. Lees hieronder hoe je Apple Pay vervolgens gebruikt.

Stap 2: Betalen met Apple Pay op je iPhone

Staan je passen in de Wallet-app, dan ben je klaar om Apple Pay te gebruiken. De volgende keer als je in een winkel staat of ergens anders af wilt rekenen, doorloop de je onderstaande stappen:

Controleer of de betaalterminal Apple Pay ondersteunt (iedere contactloze betaalautomaat ondersteunt Apple Pay); Druk twee keer op de zijknop van de iPhone; Houd de bovenkant van de iPhone in de buurt van de betaalautomaat; Gebruik Face ID of Touch ID om je identiteit te bevestigen.

Daarnaast kun je Apple Pay ook gebruiken om digitaal af te rekenen. Afhankelijk van de webshop kun je bij het betalen naast iDeal en creditcard steeds vaker voor betalen met Apple Pay kiezen. Je bevestigt vervolgens je identiteit met de Touch ID- of Face ID-sensor om je betaling goed te keuren. Het bedrag wordt daarna direct van je rekening afgeschreven, net zoals je dat met een iDeal-betaling doet.

Apple Pay instellen op een Apple Watch

Heb je een Apple Watch, dan kun je ook zonder je iPhone uit je broekzak te halen afrekenen met de betaaldienst. Je houdt hier simpelweg het horloge boven de betaalautomaat om de rekening te betalen. Ook handig: je kunt zelfs zonder dat je iPhone in de buurt is met je Watch betalen. Ideaal als je zowel je iPhone als portemonnee vergeten bent en toch iets wil kopen.

Een betaalpas koppelen aan Apple Watch Apple Pay

Ook op je Apple Watch kun je met Apple Pay betalen, maar daarvoor moet je net als op de iPhone eerst de kaart aan je horloge koppelen. Dit doe je als volgt.

Open de Apple Watch-app op je iPhone en tik op ‘Mijn Watch’; Kies ‘Wallet & Apple Pay’; Volg de stappen op het scherm om een pas toe te voegen; De bank controleert op een gegeven moment of je pas in aanmerking komt voor Apple Pay; Na goedkeuring is je Apple Watch gereed voor Apple Pay.

Betalen met Apple Pay en je Apple Watch

Heb je een betaalpas aan je Apple Watch gekoppeld, dan werkt het betalen met Apple Pay nagenoeg hetzelfde als op de iPhone.

Druk de zijknop van de Apple Watch twee keer in; Kies de betaalpas waarmee je wilt betalen Houd de Apple Watch boven een betaalautomaat die Apple Pay ondersteunt; De Apple Watch geeft een tikje op je pols als de betaling geslaagd is.

Apple Pay instellen op een MacBook / iMac

Tot slot is Apple Pay er ook op de Mac, al kun je een MacBook niet boven een betaalautomaat houden om er contactloos mee af te rekenen. Apple Pay op de Mac is speciaal bedoeld voor online betalingen, zoals in de App Store of webshops die de dienst ondersteunen. Om Apple Pay op een Mac te gebruiken heb je een Mac nodig met Touch ID. Dat zijn bijvoorbeeld alle MacBook Pro-modellen met Touch Bar, of de nieuwste MacBook Air-modellen.

Een Apple Pay betaalpas toevoegen aan je Mac; Open Systeemvoorkeuren en kies ‘Wallet & Apple Pay’; Voeg een kaart toe en volg de stappen op het scherm; Je bank controleert vervolgens of de pas geschikt is voor Apple Pay; Als deze verificatie is voltooid is je Mac klaar om Apple Pay te gebruiken.

Nu je betaalpas is toegevoegd kun je in ondersteunende webshops gemakkelijk afrekenen door op het Apple Pay-logo te klikken. Je legt vervolgens je vinger op de Touch ID-knop om je identiteit te bevestigen en de betaling te voltooien.

Waar kun je met Apple Pay betalen?

In de landen waar Apple Pay wordt ondersteund, kun je als je bovenstaande stappen hebt uitgevoerd met de dienst afrekenen. Dit kan bij de meeste draadloze betaalterminals die het bovenstaande contactloos betalen-icoon bevatten. Ook is er in veel winkels een Apple Pay-sticker of logo te vinden die laat zien dat Apples betaaldienst wordt ondersteund.