Apple One is het overkoepelende abonnement op meerdere diensten van Apple. In deze tip laten we zien hoe je een Apple One-abonnement afsluit en het eventueel daarna weer opzegt.

Apple One opzeggen of activeren: zo werkt het

Ben je lid van meerdere Apple-diensten? Dan kan het vanaf nu lonen om de overstap te maken naar Apple One. Met het overkoepelende abonnement kun je voor een vast bedrag per maand lid worden van meerdere diensten van Apple, zoals Apple TV Plus, Apple Arcade en Apple Music.

Met een individueel abonnement kun je op die manier maximaal zes euro per maand besparen. Een gezinsabonnement wordt er maandelijks maximaal acht euro voordeliger op. Check ook ons artikel met meer informatie over de verschillende Apple One-prijzen.

Een Apple One-abonnement afsluiten

Is Apple One voor jou de moeite waard? Dan kun je een abonnement het makkelijkst afsluiten op je iPhone, iPad of iPod touch. Je doorloopt daarvoor onderstaande stappen. Een Apple One-abonnement afsluiten doe je zo:

Open de Instellingen-app; Tik op je naam en ga naar ‘Abonnementen’; Tik op ‘Apple One’; Kies één van de twee beschikbare abonnementen.

Je hoeft je individuele abonnementen voor Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade of iCloud niet op te zeggen: deze worden automatisch overgezet naar Apple One.

Zie je bij het doorlopen van bovenstaande stappen Apple One niet verschijnen? Dan moet je waarschijnlijk je apparaat even bijwerken naar de meest recente iOS-versie. Vanaf versie iOS 14.1 zou Apple One in beeld moeten komen.

Een Apple One abonnement opzeggen

Kom je er na de gratis proefmaand achter dat Apple One voor jou toch niet de moeite waard is? Dan kun je het abonnement net zo makkelijk weer opzeggen. Ook dit werkt weer het handigst op een iPhone, iPad of iPod touch.

Open de Instellingen-app; Tik op je naam en ga naar ‘Abonnementen’; Tik op ‘Apple One’ onder het kopje ‘Actief’; Kies ‘Annuleer abonnement’.

Met Apple One wil Apple de strijd aangaan met concurrenten als Spotify en Netflix. Omdat Apple meerdere diensten bezit, wil het bedrijf zijn aanbod aantrekkelijker maken door met deze bundel met de prijs te stunten.