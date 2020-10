Zoveel geld kun je besparen met een abonnement op Apple One

Gebruik je meerdere diensten van Apple, zoals Apple TV Plus en iCloud? Dan is het mogelijk goedkoper om het overkoepelende abonnement Apple One af te sluiten. Wij laten zien hoeveel geld je kunt besparen.

Apple One: meerdere diensten in één abonnement

Apple introduceerde Apple One tijdens het september-evenement. Met dit abonnement krijg je meerdere diensten voor één prijs. Maar hoeveel geld kun je precies besparen?

Het antwoord is dat het voornamelijk van je wensen afhangt. Het individuele abonnement op Apple One kost 14,95 euro per maand. Daarvoor krijg je toegang tot Apple Music, Apple TV Plus en Apple Arcade. Ook beschik je over 50GB opslagruimte in iCloud.

Apple claimt dat je met dit abonnement 6 euro per maand bespaart. Dat klopt inderdaad als je geïnteresseerd bent in álle diensten. Als je echter geen behoefte hebt aan bijvoorbeeld Apple Arcade, bespaar je met Apple One direct een stuk minder geld. De gamingdienst kost los 5 euro per maand. Je hebt dan dus nog maar 1 euro voordeel.

Gebruik je liever Spotify dan Apple Music? Dan is een abonnement op Apple One sowieso de moeite niet waard. Je betaalt in dat geval 14,95 voor Apple TV Plus, Apple Arcade en 50GB in iCloud. Als je deze diensten los aanschaft ben je slechts 10,97 euro per maand kwijt.

Een abonnement voor het hele gezin

Het gezinsabonnement kost 19,95 per maand. Daarvoor krijgen maximaal zes mensen toegang tot de al genoemde diensten. Bovendien heb je geen 50GB opslagruimte in iCloud, maar 200GB. Die moet je dus wel delen met de overige leden van je gezin.

Bedenk hierbij dat je abonnementen op Apple TV Plus en Apple Arcade sowieso kunt delen binnen het gezin. Ook als je je individueel abonneert. Wanneer je kiest voor 200GB opslagruimte in iCloud kunnen je kinderen, broers, zussen of ouders daar eveneens gebruik van maken.

Toch kun je behoorlijk besparen met Apple One. Een gezinsabonnement op Apple Music alleen kost al 14,99 per maand. Voor een kleine 5 euro extra krijg je dus Apple TV Plus, Apple Arcade en een flinke hoeveelheid opslagruimte voor iCloud. Je bent 8 euro per maand goedkoper uit dan wanneer je alle deze diensten los afsluit.

Natuurlijk geldt wel dezelfde kanttekening als bij het individuele abonnement. Als je geen interesse hebt in bijvoorbeeld Apple TV Plus bespaar je direct een stuk minder. Je bent dan nog maar 3 euro minder kwijt vergeleken met losse abonnementen.

Diensten zijn de toekomst van Apple

Apple zet de laatste jaren fors in op diensten. Nu er weinig rek meer zit in de verkoop van iPhones, probeert het bedrijf andere inkomstenbronnen aan te boren. Diensten zijn daarbij een heilige graal: zolang klanten niet opzeggen, blijven ze iedere maand Apples bankrekening spekken.

Toch hebben de diensten van Apple het zwaar. Weinig mensen lijken bereid om een betaald abonnement af te sluiten. Met Apple One probeert het bedrijf van Tim Cook het aanbod dus nog aantrekkelijker te maken.

In andere landen zijn er overigens nog grotere Apple One-abonnementen verkrijgbaar. Daarmee krijg je ook toegang tot Apple Fitness Plus en Apple News Plus. Omdat deze diensten bij ons (nog) niet beschikbaar zijn, vind je ze ook niet terug in Apple One.

