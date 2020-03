Apple News is officieel nog niet in Nederland beschikbaar. Via een handigheidje kun je de nieuws-app echter alsnog op je iPad, iPhone of Mac gebruiken. Zo werkt het.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple News in Nederland lezen

Officieel is de Apple News-app niet in Nederland verkrijgbaar, maar middels een trucje houd je alsnog alle ontwikkelingen bij. Ook is het mogelijk om een abonnement af te sluiten op Apple News Plus, de betaalde nieuwsdienst die het bedrijf in 2019 aankondigde. Zo lees je Apple News in Nederland:

Pak je iPad of iPhone erbij en open de Instellingen-app; Tik op ‘Algemeen’ en ga naar ‘Taal en regio’; Selecteer ‘Regio’ en kies een land waarin de dienst wel beschikbaar is, zoals het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten; Geef je toestel even de tijd om de instellingen aan te passen; Ga naar het beginscherm en open de News-app.

Vanaf nu kun je de app gebruiken. Zie je het programma niet? Probeer ‘m dan te zoeken via Spotlight. Zodra je de News-app hebt geopend krijg je overigens direct een reclame te zien. Voor 9,99 dollar per maand kun je Apple News Plus lezen, een soort Blendle-concurrent.

Deze Apple-dienst heeft honderden (Engelstalige) magazines als National Geographic en Vogue in het assortiment, laat je artikelen offline opslaan en ook gerenommeerde kranten bieden hun artikelen aan, zoals The Wall Street Journal. Bovendien krijg je toegang tot het archief. Hierdoor kun je ook eerder gepubliceerde edities van deelnemende titels lezen.



Apple News lezen op Mac

Vind je het fijner om lange artikelen op je Mac(Book) te lezen? Ik geef je geen ongelijk. Zo lees je Apple News (Plus) op de Mac:

Open de Finder en klik op ‘Programma’s’; Zoek in de balk naar ‘Apple News’; Open het programma door er tweemaal op te klikken.

Op de Mac is het dus niet nodig om je instellingen aan te passen. Dit betekent wel dat niet alle functies beschikbaar zijn. De app, en het betaalde abonnement, zijn immers officieel nog niet in Nederland beschikbaar.

Voor de fanatieke lezer

Zie je het niet zitten om je regio aan te passen, of valt het aanbod van Apple News tegen? Kijk dan eens bij de concurrenten. Blendle Premium stelt bijvoorbeeld iedere dag een overzicht van de beste artikelen uit (Nederlandstalige) kranten, tijdschriften en opiniebladen samen. Ook Readly biedt een soortgelijk ‘all you can read’-abonnement aan, maar dan alleen voor tijdschriften.