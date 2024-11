Een nieuwe functie in iOS 18 laat je voortaan de muziek voelen op je iPhone met Apple Music. Hier lees je hoe je het instelt en wat je ervoor nodig hebt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Music laat je muziek voortaan voelen (zo stel je het in)

Apple heeft een leuke functie voor muziekliefhebbers toegevoegd aan iOS 18. Hiermee wordt het mogelijk dat je muziek voortaan ook kunt voelen tijdens het afspelen. Dat is leuk omdat je daarmee een extra dimensie toevoegt aan je muziek. Daarnaast is het natuurlijk ook handig voor de mensen die slecht of niet kunnen horen.

Er zitten wel een paar eisen aan deze functie, en die vind je hieronder:

De functie werkt alleen vanaf een iPhone 12 of nieuwer (op de iPhone SE werkt de functie jammer genoeg níét);

Je moet iOS 18 geïnstalleerd hebben;

Je iPhone moet verbonden zijn met een wifi-netwerk of mobiel netwerk.

De functie is op dit moment alleen beschikbaar in de apps Apple Music, Apple Music Classical en Shazam. Apps van derden kunnen deze functie nog wel toevoegen in de toekomst.

Volgens Apple werkt de functie met de luidsprekers op je iPhone, bedrade koptelefoons en ondersteunde draadloze koptelefoons van Apple en Beats (zoals AirPods).

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo stel je de functie in om muziek te voelen

De functie om muziek te voelen staat standaard niet aan op je iPhone. Je moet optie dus zelf eerst even inschakelen. Dat doe je op de volgende manier:

Voelbare muzieksignalen aanzetten op de iPhone Open de ‘Instellingen’ op je iPhone; Kies voor ‘Toegankelijkheid’; Scrol naar beneden en tik op ‘Voelbare muzieksignalen’; Zet de schuifknop bij ‘Voelbare muzieksignalen’ op aan.

Daarna kun je een liedje starten met bijvoorbeeld Apple Music en voel je meteen de trillingen van het nummer. Afhankelijk van het liedje voel je de haptic feedback de ene keer wat beter dan de andere.