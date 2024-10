Apple Music heeft nu ook setlists van concerten: zo vind je ze

Apple Music heeft een functie geïntroduceerd, waarmee artiesten setlists van hun concert kunnen toevoegen. Zo vind je de afspeellijsten!

Apple Music introduceert setlists

Goed nieuws voor alle abonnees van Apple Music, want de muziekdienst heeft er een nieuwe functie bij. Het is voor artiesten nu mogelijk om complete setlists van hun concerten toe te voegen aan Apple Music. Zij kunnen een deel van of zelfs alle nummers van een optreden samenstellen in een speciale afspeellijst. Eerder konden artiesten al een afspeellijst maken, maar daar is nu de categorie ‘Setlist’ bijgekomen.

Met de setlists op Apple Music is het voor artiesten gemakkelijker om optredens te promoten. Zij krijgen de mogelijkheid om via de muziekdienst de data van opkomende concerten te delen. Dat is niet alles, want deze data kunnen ook toegevoegd worden aan Shazam, Spotlight Search en Apple Kaarten. De setlists moeten het op die manier gemakkelijker maken om aandacht te vragen voor optredens.

Zo vind je de setlists

Heb jij een abonnement op de muziekdienst? Dan kun je bij Apple Music nu al de setlists bekijken van een aantal beroemde artiesten. Apple heeft al 450 setlists aangemaakt voor beroemdheden als Taylor Swift, Sabrina Carpenter en Post Malone. Je vindt deze setlists bij de afspeellijsten op de pagina van de artiesten. Wil je de setlist van Taylor Swifts Eras Tour beluisteren? Ga dan naar haar pagina op Apple Music en zoek onder ‘Afspeellijsten’ naar de setlist.

Wanneer artiesten een setlist hebben toegevoegd verschijnt deze vanzelf onder ‘Afspeellijsten’. Bij grote namen had Apple deze setlists al toegevoegd, maar de functie is nu beschikbaar voor alle muzikanten. Zo krijgen ook kleinere artiesten de kans om via setlists op Apple Music hun concerten te promoten. Voor luisteraars is de functie eveneens handig, nu kun je veel gemakkelijker de setlist van een bepaald concert vinden én beluisteren.

Meer over Apple Music

Ga je binnenkort naar een concert? Of ben je net naar een optreden geweest? Met setlists in Apple Music kun je langer nagenieten of je voorbereiden op je volgende concert. Apple heeft de nieuwe feature wereldwijd uitgerold, dus artiesten kunnen aan de slag met het maken van setlists. Heeft jouw favoriete muzikant nog geen setlist toegevoegd? Nog even geduld dan, want het is de verwachting dat er de komende tijd veel nieuwe setlists worden samengesteld.

De setlists zijn te beluisteren door alle betalende abonnees van Apple Music. Heb je nog geen abonnement? Dan is het wel mogelijk om een artiest op te zoeken, zodat je kunt controleren of er al een setlist tussen de afspeellijsten staat. Van alle nummers kun je enkel een klein fragment afspelen, voor het gehele nummer heb je een betaald abonnement nodig. Bekijk hier welke opties je hebt bij Apple Music!