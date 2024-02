Apple Music heeft nu maandelijkse Replay – zo werkt dat

Apple Music heeft sinds kort een maandelijkse Replay, waarmee je kunt zien wat jouw favoriete muziek van de maand was. Zo werkt dat!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe functie Apple Music

Zowel Spotify als Apple Music delen traditiegetrouw aan het einde van het jaar een overzicht van jouw favoriete muziek. Het grote verschil is dat je bij Apple Music het hele jaar door dat overzicht kunt bekijken, terwijl je bij Spotify tot eind november moet wachten. Nu heeft Apple Music nog een nieuw functie toegevoegd, waarmee je zelfs iedere maand je Apple Music Replay kunt zien.

De eerste maand van 2024 zit er inmiddels lang en breed op, waardoor het tijd is om terug te blikken op de muziek die je in januari hebt geluisterd via Apple Music. Om jouw Apple Music Replay van januari te bekijken moet je helaas wel naar de website van Apple Music gaan, in de app is de feature vooralsnog niet beschikbaar. Ben je benieuwd naar jouw overzicht? Ga dan naar deze webpagina van Apple Music.

Je muzikale maand in één overzicht

Op de speciale pagina voor Apple Music Replay zie je hoeveel minuten je precies naar muziek hebt geluisterd in januari. Daaronder geeft Apple je een overzicht van jouw favoriete artiest, nummer en album van de vorige maand. Je ziet zelfs precies hoeveel minuten je hebt gespendeerd met de muziek van je favoriete artiest. Daarnaast zie je jouw top vijf van meest beluisterde in januari.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook leuk: je ziet de mijlpalen die je in januari hebt bereikt op Apple Music. Zo toont de Apple Music Replay de maand dat je bijvoorbeeld naar honderd artiesten hebt geluisterd, of duizend minuten aan muziek hebt afgespeeld. Iedere maand worden nieuwe mijlpalen uitgelicht, zodat je geen enkel bijzonder moment op Apple Music meer mist.

Zo sluit je een Apple Music-abonnement af

Vanaf nu komt er maandelijks een Replay van jouw muzikale maand op Apple Music. Het blijft dan ook mogelijk om je eerdere overzichten te bekijken, zodat je precies ziet wanneer je welke muziek leuk vond. Een toffe feature, die één van de nieuwe functies is in Apple Music. Op de achtergrond werkt Apple aan nog meer features, zoals het automatisch samenstellen van afspeellijsten met behulp van kunstmatige intelligentie.

Vind jij de Apple Music Replay leuk, maar heb je nog geen abonnement op de muziekdienst? Het overzicht komt pas beschikbaar als je minimaal één maand naar muziek hebt geluisterd op Apple Music. De eerste maand is gratis, daarna betaal je 10,99 euro per maand voor de muziekdienst. Heb je een nieuwe iPhone, iPad, Mac of AirPods? Dan krijg je zelfs zes maanden gratis Apple Music. Je hebt dan ook direct toegang tot Apple Music Classical. Lees hier meer over die muziekdienst!

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!