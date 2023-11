Apple Music Replay 2023: zo vind je jouw meest beluisterde nummers

Het einde van het jaar nadert en dat betekent dat Apple Music Replay 2023 binnenkort verschijnt. Zo zie je nu al wat jouw meest beluisterde muziek van dit jaar is!

Apple Music Replay 2023

Het is inmiddels traditie dat muziekluisteraars aan het einde van het jaar een overzicht krijgen van hun meest beluisterde nummers. Bij zowel Spotify als Apple Music zie je welke artiesten, nummers en muziekgenres je het vaakst hebt afgespeeld in een jaar. Het grote verschil: Apple Music Replay 2023 is nu al te bekijken, terwijl je voor Spotify Wrapped nog even moet wachten.

Apple Music Replay is namelijk het hele jaar door zichtbaar, waardoor je dus altijd kunt zien wat op dat moment jouw favoriete muziek is. In december geeft Apple doorgaans een extra melding om aandacht te vragen voor Apple Music Replay, maar daar hoef je dus niet op te wachten. Wil je nu al zien wat jouw meest beluisterde muziek van dit jaar was? Wij leggen je uit hoe je Apple Music Replay 2023 bekijkt!

Zo vind je jouw overzicht bij Apple Music

Er zijn verschillende manieren om te zien welke muziek je dit jaar het meest hebt beluisterd. Wil je jouw favoriete nummers, artiesten en albums van 2023 zien? Dan moet je naar de website van Apple Music gaan. Log daar in met jouw Apple Music-account en open Replay. Hier vind je het overzicht van de muziek die je in 2023 het vaakst hebt afgespeeld. Ook leuk: je kunt zelfs zien hoeveel minuten je naar een bepaalde artiest hebt geluisterd.

In de Apple Music-app vind je bovendien een afspeellijst met jouw meest beluisterde nummers van 2023. Zo heb je jouw favoriete muziek van dit jaar direct bij elkaar op één plek. Je persoonlijke playlist van Apple Music Replay 2023 vind je als volgt:

Open ‘Apple Music’ op je iPhone of iPad; Ga naar ‘Luister nu’; Scrol naar beneden tot je ‘Replay’ ziet staan; Kies voor ‘Replay 2023’; Tik op ‘Speel af’ om jouw meest beluisterde nummers af te spelen.

Nog even wachten op Spotify Wrapped

Apple Music Replay 2023 kun je dus nu al bekijken, maar daarvoor heb je natuurlijk wel Apple Music nodig. Heb je nog geen Apple Music, maar zou je de muziekdienst van Apple wel eens willen uitproberen? Klik dan op de onderstaande button! Het duurt dan vermoedelijk wel nog even voordat je jouw Apple Replay 2023 playlist te zien krijgt.

Als je Spotify gebruikt om naar muziek te luisteren moet je nog even wachten op het jaarlijkse overzicht. Doorgaans verschijnt Spotify Wrapped eind november of begin december. Vorig jaar kon je vanaf 30 november zien naar welke muziek je het meest hebt geluisterd op Spotify. Nog even wachten dus, want Spotify Wrapped én Apple Music Replay 2023 zijn binnenkort allebei beschikbaar.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.