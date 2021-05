Apple Music Lossless Audio FAQ: 8 vragen beantwoord

Apple Music Lossless Audio komt eraan, maar met welke apparaten kun je er naar luisteren? In deze FAQ geven we antwoord op acht prangende vragen.

Apple Music Lossless Audio FAQ

Apple Music gaat muziek in hogere kwaliteit laten horen vanaf juni 2021. In deze FAQ zetten we acht veelgestelde vragen op een rijtje en geven we er meteen antwoord op. Zo ben je meteen op de hoogte van alles wat je moet weten.

1. Wat is Apple Music Lossless Audio?

Op 17 mei onthulde Apple een nieuwe mijlpaal voor zijn muziekdienst. Miljoenen nummers zijn te beluisteren in een extra hoge audiokwaliteit, ook wel ‘Lossless Audio’ genoemd. Die term zegt eigenlijk al wat het is: een audiovariant waarbij er geen kwaliteit verloren gaat.

Normaal gesproken wordt alle muziek die je luistert verkleind om zo minder belastend te zijn voor je databundel of het interne geheugen van je apparaten. Met de introductie van Lossless Audio komt Apple de fanatieke muziekliefhebber tegemoet die muziek in de hoogst mogelijke kwaliteit wil kunnen beluisteren.

2. Wat is het verschil tussen Lossless en Hi-Res Lossless?

Apple maakt onderscheid tussen Lossless en Hi-Res Lossless, twee varianten van de hogere geluidskwaliteit. De verschillen zijn als volgt.

Lossless: Een hogere geluidskwaliteit met een limiet van 48kHz.

Hi-Res Lossless: Een nog hogere variant met een kwaliteit tussen de 48kHz en 192kHz. Dit is de best beschikbare kwaliteit.

Hoewel Hi-Res Lossless dus beter klinkt, zijn de audiobestanden wel een stuk groter. Houd daar dus rekening mee als je de muziek via je mobiele netwerk streamt of opslaat.

3. Welk Apple Music-abonnement heb ik nodig?

Apple heeft er in tegenstelling tot Spotify voor gekozen om de optie naar Lossless Audio te luisteren volledig gratis te maken. Je hebt dus geen duurder ‘Hifi-abonnement’ nodig om de hogere audiokwaliteit te activeren. Daarmee onderscheidt Apple Music zich in een klap van praktisch al zijn concurrenten.

4. Hoe kan ik Lossless Audio aanzetten?

Zodra Lossless Audio beschikbaar is, moet je de functie nog wel even handmatig activeren. Let op: je hebt iOS 14.6 of nieuwer nodig om deze optie te zien. Dit doe je als volgt:

Open de Instellingen-app en tik op Muziek; Tik op ‘Audiokwaliteit’ en kies ‘Lossless’ of ‘Hi-Res Lossless voor mobiele data of WiFi’.

5. Welke Apple-apparaten ondersteunen Lossless Audio?

Als je de nieuwste versie van iOS, macOS of tvOS installeert, kun je Lossless Audio streamen. Welke iPhone, iPad, MacBook, iMac of Apple TV je hebt maakt in dat opzicht niet zoveel uit. Het gaat vooral om de apparaten die je gebruikt om deze hogere audiokwaliteit mee te beluisteren. Aan een setje AirPods heb je namelijk niet genoeg.

6. Ondersteunen AirPods Lossless Audio?

Nee. Zelfs de prijzige AirPods Max kan niet naar de hogere kwaliteit van Apple Music luisteren. Dit heeft alles te maken met het feit dat alle AirPods draadloos zijn en het geluidsignaal via bluetooth versturen.

Bluetooth 5.0 heeft een signaalsterkte van 2MB per seconde, terwijl je voor 24-bit audio minstens 9.2MB nodig hebt. Daarmee vallen alle AirPods buiten de boot. Wel opvallend: ook als je ervoor kiest om de AirPods Max met een audiokabel te verbinden ondersteunt de koptelefoon de hogere kwaliteit niet.

7. Waarmee kan ik naar Lossless Audio luisteren?

Als gezegd is bluetooth geen optie voor deze hogere geluidskwaliteit, je hebt dus een koptelefoon met een kabel nodig. Daarnaast heb je een DAC nodig, een klein kastje dat je tussen je Apple-apparaat en koptelefoonkabel hangt.

Deze zet het signaal door naar je koptelefoon. Ook niet alle luidsprekers kunnen met de geluidskwaliteit overweg. Zo vallen Apples HomePod en HomePod mini ook buiten de boot.

8. Vanaf wanneer is Apple Music Lossless Audio beschikbaar?

Vanaf juni komt de update beschikbaar die Lossless Audio toevoegt. Een exacte datum is nog niet bekend, maar waarschijnlijk gaat dit gepaard met een tussentijdse iOS-update. Zodra deze beschikbaar is, lees je het direct op iPhoned. Je blijft op de hoogte via de iPhoned-app, onze nieuwsbrief of de website.

Heb jij nog vragen over Apple Music Lossless Audio die we niet in deze FAQ hebben beantwoord? Laat dan van je horen met een reactie onder dit artikel.