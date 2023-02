Apple Music goedkoper: bespaar 2 euro per maand

Vorig jaar zijn de prijzen van Apple Music verhoogd. Maar met deze simpele truc wordt jouw Apple Music weer 2 euro goedkoper! Zo werkt dat.

Hogere tarieven Apple Music

Eind vorig jaar maakte Apple bekend de prijzen van Apple Music te verhogen. Volgens Apple zijn de prijzen gestegen door de hogere licentiekosten: artiesten verdienen nu meer voor het streamen van hun muziek. Uiteraard fijn voor de muzikanten, maar voor ons als luisteraars was het een kleine tegenvaller.

Alle abonnementen zijn namelijk met minimaal één euro per maand gestegen, als individuele gebruiker betaal je nu maar liefst 10,99 euro per maand. Juist als individuele gebruiker is er nu een simpele manier om bijna 2 euro per maand te besparen op jouw Apple Music-abonnement. Wij leggen je uit hoe je dit doet.

Goedkoper Apple Music-abonnement afsluiten

Om bijna 2 euro per maand te besparen op je Apple Music-abonnement, moet je het abonnement afsluiten via je Apple ID op je iPhone, iPad of Mac. Als je hier voor een jaarabonnement kiest, betaal je als individuele gebruiker in totaal 109 euro. Deel je dit door twaalf, dan betaal je per maand dus ‘slechts’ 9,08 euro. Dit is flink minder dan de 10,99 euro die je bij een maandelijks abonnement neerlegt.

Het afsluiten van een jaarabonnement kan enkel via je Apple ID, op de website van Apple Music en in de app staat het goedkopere jaarabonnement niet tussen de opties. Om je Apple Music-abonnement te beheren volg je deze stappen:

Ga naar ‘Instellingen’ op je Apple device; Tik op je Apple ID; Kies voor ‘Abonnementen’; Tik vervolgens op ‘Apple Music’ om je abonnement te beheren.

Een jaarabonnement afsluiten is een grote stap, we raden daarom aan om eerst een proefperiode te nemen van een maand. Deze proefperiode is voor iedere nieuwe gebruiker gratis, zodat je een idee hebt of Apple Music iets voor jou is. Bevalt het abonnement? Zet dan het proefabonnement in je Apple ID om naar een jaarabonnement, om zo maandelijks geld te besparen.

Einddatum proefabonnement goed checken

Het gratis proefabonnement van Apple Music duurt precies één maand, dus het is belangrijk om de einddatum in de gaten te houden. Na deze proefperiode verlengt Apple je abonnement automatisch, waarna je dus wél moet betalen.

Noteer bij het starten van de proefperiode daarom meteen de einddatum in je agenda. Het is namelijk van belang dat je voor deze einddatum het Apple Music-abonnement opzegt of dat je juist voor het goedkopere jaarabonnement kiest. Met deze simpele truc bespaar je toch weer bijna 2 euro per maand!

