Apple Music werkt nu ook via de browser. Hierdoor kun je altijd en overal naar je favoriete muziek luisteren, wat voor apparaat of browser je ook gebruikt. Zo werkt het.



Apple Music luisteren via je browser: zo werkt het

Het heeft even mogen duren, maar je kunt vanaf nu naar Apple Music luisteren via de browser. Apple kondigde deze mogelijkheid afgelopen september aan als bèta en nu is de webversie officieel beschikbaar. De streamingdienst kan met alle browsers en platformen overweg. Zo luister je Apple Music via de browser:

Open je browser van voorkeur en navigeer naar music.apple.com/nl; Log in met je Apple ID-gebruikersnaam en wachtwoord; Begin met luisteren.

De browserversie van Apple Music is duidelijk geïnspireerd op de losstaande Muziek-app van macOS Catalina. Dezelfde indeling en vormgeving wordt gebruikt. Je krijgt zodoende toegang tot het complete aanbod van Music inclusief voor jou samengestelde afspeellijsten, radiostations en gepersonaliseerde aanbevelingen.

Helaas ontbreken een paar functies ten opzichte van de Muziek-app. Het muziekvideo-aanbod is bijvoorbeeld nog niet compleet. Ook afspeellijsten die je via de Muziek-app hebt gemaakt ontbreken nog.

De webversie van Apple Music werkt op alle populaire platformen. Je kunt bijvoorbeeld luisteren via Windows-laptops, Chromebooks en Android-telefoons. Ook maakt het niet uit welke browser je gebruikt. Apple Music kan onder meer overweg met Google Chrome, Firefox en natuurlijk Safari.



