Wallpaper met Apple-logo: download deze vette versie

Apple heeft nieuwe afbeeldingen gelanceerd om de opening van een nieuwe Apple Store in Zuid-Korea te vieren. En daar zijn vette wallpapers van gemaakt. Download ze hier!

Apple lanceert nieuwe wallpapers

Apple heeft een reeks nieuwe afbeeldingen van zijn logo gelanceerd, om de opening van een nieuwe Apple Store te vieren. Op 31 maart opent een compleet nieuwe Apple Store in Seoul, Zuid-Korea. Ter gelegenheid van deze opening heeft Apple zijn logo in een nieuw jasje gegoten. En omdat dat er zo leuk uitziet, zijn er nu ook wallpapers uitgebracht voor de iPhone, Mac, MacBook én iPad.

Ben je benieuwd naar de wallpapers? iPhoned zet ze voor je onder elkaar, zodat je de nieuwe plaatjes meteen als achtergrond in kan stellen op je Apple device. Dat doe je door op de wallpaper te tikken, en vervolgens het fotobestand op je Apple device op te slaan. Werkt dit niet, of gebruik je de iPhoned-app? Tik dan op het linkje eronder.

→ Download de wallpaper voor je iPhone (Pro) via deze link

→ Download de wallpaper voor je iPhone Max via deze link

→ Download de wallpaper voor je iPhone Plus via deze link

→ Download de wallpaper voor je iPhone SE via deze link

→ Download de wallpaper voor je iPad via deze link

→ Download de wallpaper voor je MacBook via deze link

→ Download de wallpaper voor je iMac via deze link

Wil je niet alleen een nieuwe wallpaper, maar ben je ook nog op zoek naar een nieuwe telefoon? Dan is er goed nieuws, want Apple heeft deze maand de iPhone 14 in een gloednieuw jasje gestoken. De iPhone 14 is sinds kort namelijk ook te koop in het geel.

