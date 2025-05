Zo gebruik je het Apple-logo () als emoji op je iPhone (én iPad)

Er zijn enorm veel emoji beschikbaar op je iPhone en iPad, maar een officieel Apple-logo ontbreekt. Zo verstuur je het Apple-logo () tóch!

Apple-logo op de iPhone en iPad

Apple breidt het aantal emoji op je iPhone en iPad regelmatig uit. Ieder voorjaar voegt het bedrijf nieuwe plaatjes toe, waardoor je de keuze hebt uit steeds meer emoji. Toch ontbreekt daar een belangrijk plaatje bij, want het is niet mogelijk om het officiële Apple-logo als emoji te versturen via je iPhone of iPad. Je kunt enkel een plaatje van een appel selecteren, maar het officiële logo van het bedrijf ontbreekt.

Helaas is het (nog) niet mogelijk om het Apple-logo toe te voegen aan het toetsenbord, waarin alle emoji staan. Dat betekent gelukkig niet dat je het logo van het bedrijf helemaal niet kunt versturen als emoji op je iPhone of iPad. In de instellingen van het toestel kun je het Apple-logo alsnog toevoegen, zodat het plaatje automatisch verschijnt als je ‘Apple’ typt. Benieuwd hoe je dat doet? Wij leggen het uit!

Tekstvervanging inschakelen

Wil jij een Apple-logo toevoegen aan je iPhone of iPad? In dat geval kun je de tekstvervanging van het toestel inschakelen. Deze functie is bedoeld om bepaalde woorden aan te passen naar andere tekst. Tekstvervanging werkt niet alleen met woorden (of zinnen), maar ook met plaatjes. Zo is het gemakkelijk om het Apple-logo toch als emoji aan je toestel toe te voegen. Dat doe je als volgt:

Houd  ingedrukt en druk op ‘Kopiëren’; Open vervolgens de Instellingen-app op je iPhone of iPad; Tik op ‘Algemeen’; Open ‘Toetsenbord’; Kies voor ‘Tekstvervanging’; Druk op het plusteken (+) in de rechterhoek; Plak het Apple-logo () naast ‘Zin’; Voer ‘Apple’ in naast ‘Trefwoord’ Tik tot slot op ‘Bewaar’.

Als je nu ‘Apple’ uitschrijft op je iPhone of iPad verschijnt het logo van het bedrijf automatisch. Op die manier kun je het Apple-logo toch als emoji op je toestel gebruiken. Let wel op, want het plaatje is niet voor alle gebruikers zichtbaar. Op Android-apparaten verschijnt het logo niet, maar krijgen gebruikers een vraagteken te zien. Je kunt het logo van het bedrijf dus alleen delen met andere Apple-gebruikers.

Schrijf je geregeld het woord 'Apple'? In dat geval is het verstandig om een ander trefwoord in te stellen dan 'Apple'. Zo kun je bijvoorbeeld voor 'applee' kiezen, zodat je de naam van het bedrijf nog steeds probleemloos kunt typen. Het Apple-logo verschijnt dan als emoji als je dat trefwoord uitschrijft.