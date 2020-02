Gebruik je Apple Kaarten op je iPhone of Mac(Book)? Dan weet je misschien nog niet dat je routebeschrijvingen heel simpel kunt doorsturen van je Mac naar je iPhone. We laten zien hoe dit werkt.

Apple Kaarten-routebeschrijvingen delen

Apple Kaarten heeft op macOS een functie om routebeschrijvingen te delen naar je iPhone. Dit is handig, want hiermee kun je op je Mac(Book) naar een locatie zoeken en de routebeschrijving meteen doorsturen naar je iPhone.

Je ontvangt dan automatisch een notificatie op je iPhone, waar je op tikt om te beginnen met navigeren. Wil je deze feature gebruiken, doorloop dan de stappen hieronder.

Open de Kaarten-app op je Mac(Book) en zoek naar een locatie; Vraag de route op, waarna je aan de linkerkant verschillende routebeschrijvingen hebt om uit te kiezen; Tik vervolgens op het deel-icoontje (rechts naast de zoekbalk) en kies voor ‘Verstuur naar iPhone van …’; Heb je dit gedaan, dan verschijnt op je iPhone een notificatie van de Kaarten-app. In de applicatie hoef je dan alleen nog op ‘Start’ te klikken om te beginnen met navigeren.

In de Kaarten-app op de Mac heb je overigens veel meer opties om routebeschrijvingen te delen. Via het deelknopje kun je routes bijvoorbeeld doorsturen naar je vrienden via Berichten of AirDrop, maar je kunt ze ook opslaan in de Notities-app of mailen naar anderen.

