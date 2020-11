Op zoek naar een iPhone-oplader of is je huidige oplader aan vervanging toe? Geen zorgen! In dit artikel maken we de keuze tussen verschillende iPhone-opladers gemakkelijker. Want kies je nu voor een officiële oplader of toch een oplaadaccessoire van een ander merk?

Welke iPhone-oplader is het best?

De beslissing van Apple om geen oplader bij de iPhone 12-serie te leveren, heeft tot aardig wat reacties geleid. Of je er nu blij mee bent of niet, uiteindelijk komt er een moment dat je een nieuwe iPhone-oplader moet aanschaffen. Ga je dan voor een officiële oplader van Apple of kies je dan voor een minder dure optie van een ander merk?

In dit artikel sommen we de voor- en nadelen voor je op. Hierdoor kun je een weloverwogen beslissing nemen en de oplader kiezen die bij jouw wensen past.

Apple iPhone-opladers versus oplaadaccessoires van derden

Iedere smartphone fabrikant zegt dat de beste oplader de officiële oplader is. Maar klopt dat wel? Is er echt zo’n groot verschil tussen opladers van derden en de originele oplader?

Voor- en nadelen van Apples iPhone-opladers

Het grootste voordeel van Apples eigen oplader is dat het gemaakt is voor een specifieke reeks telefoons. De 20 Watt usb-c-oplader van Apple sluit bijvoorbeeld naadloos aan op de specificaties van de iPhone 12. Zo haal je met zekerheid de maximale oplaadsnelheid.

Desalniettemin kan de wat hogere verkoopprijs een struikelblok zijn. Vergeleken met opladers en oplaadaccessoires zijn de officiële producten van Apple wat aan de dure kant. Aan de andere kant kun je jezelf afvragen of een paar tientjes besparen, bij de aanschaf van een oplader voor een gloednieuwe iPhone, 12 de moeite waard is.

Voor- en nadelen van opladers van derden

Accessoires van derden hebben een voorsprong, met name in categorieën als laders met meerdere poorten, auto-oplaadaccessoires en kabels. Daarbij zijn deze producten vaak ook goedkoper.

Er hangt echter een stukje risico aan. Zo kan het zijn dat opladers van externe partijen minder snel of helemaal niet laden. In het ergste geval kan een slecht oplaadaccessoire je smartphone zelfs beschadigen.

Waar moet ik opletten bij het kopen van een iPhone-oplader?

Lang niet alle iPhone-opladers en accessoires van derden zijn slecht. Er zijn genoeg producten die een goede prijs-kwaliteit verhouding leveren. Houdt rekening met onderstaande punten. Zo zorg je ervoor dat goedkoop geen duurkoop wordt:

Controleer de webshop en verkoper . Zo zijn er tal van spotgoedkope kabels en accessoires via AliExpress of Wish te vinden. Ga bij jezelf na of een paar euro een realistische prijs is voor een oplader van een kostbare smartphone.

. Zo zijn er tal van spotgoedkope kabels en accessoires via AliExpress of Wish te vinden. Ga bij jezelf na of een paar euro een realistische prijs is voor een oplader van een kostbare smartphone. Het is beter om een oplader te kiezen die verkocht wordt door legitieme websites en winkels . Lees daarnaast ook de reviews die bij een product staan.

. Lees daarnaast ook de reviews die bij een product staan. Ga naar de Apple Store. Ook de winkels van Apple hebben kabels en accessoires van derden in voorraad. Zo heb je de garantie dat de kabel de kwaliteit levert die je mag verwachten. Op deze manier kun je bijvoorbeeld ook met ‘goedkeuring’ van Apple een autolader aanschaffen.

Draadloos opladen met MagSafe

Naast kabels en snoertjes kun je ook voor een MagSafe-oplader van Apple kiezen. Met de komst van MagSafe heeft Apple eindelijk zijn eigen draadloze oplader. Deze maakt gebruik van de magnetische aansluiting op de achterkant van de iPhone 12-modellen. Wil je meer weten over MagSafe? Lees dan onze MagSafe FAQ waarin we antwoord geven op veelgestelde vragen over deze nieuwe Apple-aansluiting.

